В Харькове снова идет снег. Будет ли тепло в мае – предварительный прогноз

Общество 13:01   27.04.2026
Виктория Яковенко
Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии опубликовали предварительный прогноз на май 2026 года в Харьковской области.

Вероятно, в последний месяц весны в регионе будет холоднее, чем обычно. Ожидается, что в мае среднемесячная температура воздуха может составлять 14,4 градуса тепла, при этом климатическая норма – 15,9 градуса с отметкой «плюс».

А вот количество осадков ожидается в пределах климатической нормы – 56 мм.

Тем временем сегодня, 27 апреля, днем ​​в Харькове снова срывается снег.

Это уже не первый весенний снег в этом году. До этого в регионе такая погода была уже несколько раз.

  • • Дата публикации материала: 27 апреля 2026 в 13:01;

