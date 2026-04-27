В Харькове снова идет снег. Будет ли тепло в мае – предварительный прогноз
Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии опубликовали предварительный прогноз на май 2026 года в Харьковской области.
Вероятно, в последний месяц весны в регионе будет холоднее, чем обычно. Ожидается, что в мае среднемесячная температура воздуха может составлять 14,4 градуса тепла, при этом климатическая норма – 15,9 градуса с отметкой «плюс».
А вот количество осадков ожидается в пределах климатической нормы – 56 мм.
Тем временем сегодня, 27 апреля, днем в Харькове снова срывается снег.
Это уже не первый весенний снег в этом году. До этого в регионе такая погода была уже несколько раз.
- • Дата публикации материала: 27 апреля 2026 в 13:01;