Как заморозки в начале мая повлияли на посевы на Харьковщине
Итоги первой декады мая подвел Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Агрометеорологические условия в начале месяца оценивались преимущественно как удовлетворительные, отмечают специалисты.
«Из-за прохладной погоды вегетация озимых и яровых зерновых культур проходила замедленно. Заморозки в начале периода и медленное накопление эффективного тепла в течение декады были малоблагоприятным фактором для начального развития теплолюбивых культур», — констатировали в центре.
По итогам первой декады мая общее состояние большинства посевов сельскохозяйственных культур характеризовалось как хорошее и удовлетворительное. Росли озимая пшеница и яровой ячмень, хозяйства продолжали сеять кукурузу и другие культуры.
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2025 в 19:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Итоги первой декады мая подвел Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".