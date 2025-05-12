Live
  • Пн 12.05.2025
  • Харьков  +7°С
  • USD 41.55
  • EUR 46.75

Как заморозки в начале мая повлияли на посевы на Харьковщине

Погода 19:01   12.05.2025
Елена Нагорная
Как заморозки в начале мая повлияли на посевы на Харьковщине

Итоги первой декады мая подвел Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Агрометеорологические условия в начале месяца оценивались преимущественно как удовлетворительные, отмечают специалисты.

«Из-за прохладной погоды вегетация озимых и яровых зерновых культур проходила замедленно. Заморозки в начале периода и медленное накопление эффективного тепла в течение декады были малоблагоприятным фактором для начального развития теплолюбивых культур», — констатировали в центре.

По итогам первой декады мая общее состояние большинства посевов сельскохозяйственных культур характеризовалось как хорошее и удовлетворительное. Росли озимая пшеница и яровой ячмень, хозяйства продолжали сеять кукурузу и другие культуры.

Читайте также: В экопарке под Харьковом – новые жители из Перу: переехали ленивцы (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харькове будут длительные отключения света 20 мая: адреса
В Харькове будут длительные отключения света 20 мая: адреса
12.05.2025, 11:24
Авто въехало в остановку под Харьковом: женщину привалило бетонной плитой 📷
Авто въехало в остановку под Харьковом: женщину привалило бетонной плитой 📷
12.05.2025, 17:37
Новости Харькова — главное за 12 мая: смертельные ДТП и пожар, «Шахеды» мимо
Новости Харькова — главное за 12 мая: смертельные ДТП и пожар, «Шахеды» мимо
12.05.2025, 17:49
В Харькове начинают отключать горячую воду: кто будет первым
В Харькове начинают отключать горячую воду: кто будет первым
17.04.2025, 09:08
13-летнюю девочку искали на Харьковщине: где была несовершеннолетняя (фото)
13-летнюю девочку искали на Харьковщине: где была несовершеннолетняя (фото)
12.05.2025, 12:10
В компании Aristipp назвали самые красивые города Чехии: их стоит посетить
В компании Aristipp назвали самые красивые города Чехии: их стоит посетить
12.05.2025, 19:33

Новости по теме:

10:14
Аграрии под ударом: полиция сообщила, что ночью атаковали БпЛА
18:46
Планы по разминированию сельхозземель на 2025-й назвали в ХОВА (видео)
19:34
Война и жара: почему аграрии будут бежать с Харьковщины
20:05
Аграрии Харьковщины получают компенсацию за разминирование земель
11:56
Аграрии на Харьковщине работают в зоне 0,5-0,7 км от границы с РФ — ХОВА

Вы читали новость: «Как заморозки в начале мая повлияли на посевы на Харьковщине»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 мая 2025 в 19:01;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Итоги первой декады мая подвел Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".