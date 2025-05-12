Как заморозки в начале мая повлияли на посевы на Харьковщине

Итоги первой декады мая подвел Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Агрометеорологические условия в начале месяца оценивались преимущественно как удовлетворительные, отмечают специалисты.

«Из-за прохладной погоды вегетация озимых и яровых зерновых культур проходила замедленно. Заморозки в начале периода и медленное накопление эффективного тепла в течение декады были малоблагоприятным фактором для начального развития теплолюбивых культур», — констатировали в центре.

По итогам первой декады мая общее состояние большинства посевов сельскохозяйственных культур характеризовалось как хорошее и удовлетворительное. Росли озимая пшеница и яровой ячмень, хозяйства продолжали сеять кукурузу и другие культуры.