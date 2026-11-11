Взрыв прогремел в Харькове: по городу ударил реактивный «Шахед» — Терехов

Около 23:08 11 ноября в Харькове был слышен взрыв. Известно о «прилете» в Киевском районе.

«Попадание реактивного «шахеда» в Киевском районе. Последствия уточняем», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Напомним, ночью 11 ноября российская «Бандероль» попала по гаражному кооперативу в Салтовском районе. Там повреждены 72 гаража и машины, информирует прокуратура. В домах неподалеку вылетели окна. Женщина испытала острую реакцию на стресс. Днем реактивные «герани» атаковали Салтовский и Основянский районы. Пострадали пять человек: двое ранены, у троих – стресс. В Основянском районе горело гражданское предприятие и автомобили. Вечером в Харькове был смертельный удар FPV — дрон уничтожил машину в Салтовском районе, погибли два человека.