«Скорая» перевернулась в Харькове из-за ДТП: в машине были мать с ребенком

Сегодня, 11 ноября, на перекрестке проспекта Тракторостроителей и Салтовского шоссе произошло ДТП. В результате аварии перевернулось авто медиков.

Видео ДТП публиковали в соцсетях.

«Скорая» принадлежит 18 больницы. В авто находились водитель, медик и мать с ребенком, рассказал «Суспільному» директор Центра экстренной медпомощи Харьковщины Виктор Забашта.

По его словам, авария произошла около 12:00. Водитель не травмировался, а женщин и ребенка отвезли в медучреждение после аварии.

«Они везли маму с ребенком и была медицинская сестра, которая сопроваждала их, и водитель. Трех человек отвезли с ушибами в больницу», — отметил Забашта.

Видео: Telegram-канал “Харьков life”

Напомним, в октябре в регионе на 21% выросло количество ДТП с потерпевшими, сообщали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. За прошлый месяц в результате аварий погиб 21 человек, еще 106 получили травмы.