На Харьковщине стало больше ДТП: причины аварий, опасные дни (фото)

В октябре в регионе на 21% увеличилось количество ДТП с пострадавшими, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

За прошлый месяц в результате аварий погиб 21 человек, еще 106 получили травмы.

«Одна из самых распространенных причин аварий остается превышение скорости движения. Среди других факторов — управление транспортом в состоянии опьянения и нарушение правил проезда нерегулируемых перекрестков», — отметили правоохранители.

Всего с января по октябрь в регионе зарегистрировали 2783 ДТП. Это на 20% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

«Из общего количества аварий 614 ДТП произошло с потерпевшими. В них погибли 104 человека, еще 807 граждан получили травмы», — добавили копы.

По данным полиции, больше всего ДТП с пострадавшими происходит в субботу. Высокий уровень аварийности также фиксируется в воскресенье. Чаще всего аварии происходят с 10:00 до 20:00, а наиболее опасным является промежуток времени с 17:00 до 19:00.

«Отдельную обеспокоенность вызывает аварийность с участием уязвимых участников дорожного движения. За десять месяцев зарегистрировано 90 ДТП с пострадавшими с участием пешеходов. В результате этих аварий 26 человек погибли, 80 — получили травмы. Также за этот период произошло 79 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, 93 ребенка травмировались”, — рассказали правоохранители.