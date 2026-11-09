Live
  • Пн 09.11.2026
  • Харьков  +4°С
  • USD 45.32
  • EUR 50.65

На Харьковщине стало больше ДТП: причины аварий, опасные дни (фото)

Общество 16:41   09.11.2026
Виктория Яковенко
Подпишитесь на нас в Google
На Харьковщине стало больше ДТП: причины аварий, опасные дни (фото)

В октябре в регионе на 21% увеличилось количество ДТП с пострадавшими, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

За прошлый месяц в результате аварий погиб 21 человек, еще 106 получили травмы.

«Одна из самых распространенных причин аварий остается превышение скорости движения. Среди других факторов — управление транспортом в состоянии опьянения и нарушение правил проезда нерегулируемых перекрестков», — отметили правоохранители.

Всего с января по октябрь в регионе зарегистрировали 2783 ДТП. Это на 20% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

«Из общего количества аварий 614 ДТП произошло с потерпевшими. В них погибли 104 человека, еще 807 граждан получили травмы», — добавили копы.

По данным полиции, больше всего ДТП с пострадавшими происходит в субботу. Высокий уровень аварийности также фиксируется в воскресенье. Чаще всего аварии происходят с 10:00 до 20:00, а наиболее опасным является промежуток времени с 17:00 до 19:00.

«Отдельную обеспокоенность вызывает аварийность с участием уязвимых участников дорожного движения. За десять месяцев зарегистрировано 90 ДТП с пострадавшими с участием пешеходов. В результате этих аварий 26 человек погибли, 80 — получили травмы. Также за этот период произошло 79 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, 93 ребенка травмировались”, — рассказали правоохранители.

ДТП на Харьковщине

ДТП на Харьковщине

ДТП на Харьковщине

ДТП на Харьковщине

Читайте также: На Харьковщине мужчина, забивший мать до смерти, «сядет» на девять лет

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

В облэнерго опубликовали графики отключений света на понедельник
В облэнерго опубликовали графики отключений света на понедельник
09.11.2026, 07:15
Новости Харькова — главное 9 ноября: фронт, пострадал ребенок в городе
Новости Харькова — главное 9 ноября: фронт, пострадал ребенок в городе
09.11.2026, 16:43
«Больная тема» — Терехов о ситуации с отоплением и светом в Харькове
«Больная тема» — Терехов о ситуации с отоплением и светом в Харькове
09.11.2026, 15:11
Центр Харькова затянуло дымом (фото/видео)
Центр Харькова затянуло дымом (фото/видео)
09.11.2026, 14:43
Чтобы сохранить тепло — Терехов рассказал об алгоритме коммунальщиков Харькова
Чтобы сохранить тепло — Терехов рассказал об алгоритме коммунальщиков Харькова
08.11.2026, 22:29
Ребенка ранил дрон в Харькове, мальчик в реанимации (дополнено)
Ребенка ранил дрон в Харькове, мальчик в реанимации (дополнено)
09.11.2026, 16:57

Новости по теме:

09.11.2026
На Харьковщине мужчина, забивший мать до смерти, «сядет» на девять лет
09.11.2026
Удары по Балаклее и Изюму: фото последствий (дополнено)
09.11.2026
Выбрасывать меньше мусора: необычная просьба от Гололобова
09.11.2026
В облэнерго опубликовали графики отключений света на понедельник
07.11.2026
Копы наказали водителя, который в Харькове протаранил Porsche и уехал


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На Харьковщине стало больше ДТП: причины аварий, опасные дни (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2026 в 16:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В октябре в регионе на 21% увеличилось количество ДТП с пострадавшими, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".