Копы наказали водителя, который в Харькове протаранил Porsche и уехал

В Харькове патрульные разыскали водителя автомобиля Ford, который на днях вечером на улице Сидора Ковпака совершил ДТП и покинул место происшествия.

Вызов об аварии поступил от владелицы Porsche. Она сообщила, что водитель Ford, двигаясь задним ходом, столкнулся с ее автомобилем, после чего уехал, информируют в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Правоохранители опросили потерпевшую, оформили материалы и передали их для розыска. 6 ноября инспекторы установили личность водителя и нашли его. Мужчина признался в содеянном.

На нарушителя составили административные протоколы по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 122-4 (оставление места ДТП) КУоАП. Кроме того, полицейские вынесли постановление по ч. 1 ст. 126 КУоАП из-за отсутствия полиса обязательного страхования. Материалы дела передадут в суд.