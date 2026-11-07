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Копы наказали водителя, который в Харькове протаранил Porsche и уехал

Происшествия 13:59   07.11.2026
Елена Нагорная
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Копы наказали водителя, который в Харькове протаранил Porsche и уехал Фото: jenya zub LIVE NEWS

В Харькове патрульные разыскали водителя автомобиля Ford, который на днях вечером на улице Сидора Ковпака совершил ДТП и покинул место происшествия.

Вызов об аварии поступил от владелицы Porsche. Она сообщила, что водитель Ford, двигаясь задним ходом, столкнулся с ее автомобилем, после чего уехал, информируют в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Правоохранители опросили потерпевшую, оформили материалы и передали их для розыска. 6 ноября инспекторы установили личность водителя и нашли его. Мужчина признался в содеянном.

На нарушителя составили административные протоколы по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 122-4 (оставление места ДТП) КУоАП. Кроме того, полицейские вынесли постановление по ч. 1 ст. 126 КУоАП из-за отсутствия полиса обязательного страхования. Материалы дела передадут в суд.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2026 в 13:59;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове патрульные разыскали водителя автомобиля Ford, который на днях вечером на улице Сидора Ковпака совершил ДТП и скрылся с места происшествия.".