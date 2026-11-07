Утренний взрыв в Чугуеве: в ГСЧС рассказали, куда прилетело (фото)

Утром 7 ноября россияне атаковали беспилотником гражданское предприятие в Чугуеве Харьковской области.

Как сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, «прилет» пришелся по территории предприятия. В результате попадания возник пожар в гараже, который ранее уже получал повреждения из-за обстрелов. Обошлось без пострадавших.

На месте происшествия, несмотря на угрозу повторных ударов, работали подразделения ГСЧС, в том числе офицер-спасатель громады.

Как сообщала МГ «Объектив», в период с 16:00 до 18:00 6 ноября российские дроны терроризировали Харьков. Первые два упали в Киевском районе, во втором случае известно, что это был FPV и пострадала 55-летняя женщина. Третий дрон ударил по парковке возле одного из универмагов Салтовского района. Были повреждены шесть автомобилей. В ночь на 7 ноября еще один дрон попал в крышу девятиэтажного дома в Киевском районе. Обошлось без пострадавших.