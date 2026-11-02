Сегодня 2 ноября 2026: какой праздник и день в истории

2 ноября 1938 года состоялся Первый Венский арбитраж. В том же году харьковчанка Валентина Гризодубова стала первой женщиной, которой присвоили звание Героя СССР. В 1708-м произошла Батуринская трагедия. В 1960-м вынесли вердикт «Суда над леди Чаттерлей» в Лондоне. В 2000-м в лесу возле Таращи на Киевщине обнаружили тело Георгия Гонгадзе.

Праздники и памятные даты 2 ноября

2 ноября – Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Первый понедельник ноября – это День «Раскрась мир в оранжевый».

Также сегодня: День динамической безвредности, Католическая церковь отмечает День всех усопших верных.

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2 ноября в истории

2 ноября 1708 года произошла Батуринская трагедия. Московский царь Петр I решил отомстить гетману Украины Ивану Мазепе за союз со Швецией против московитов. Подробнее.

2 ноября 1917 года в Киеве начал работу ІІІ Всеукраинский военный съезд. На нем собралось более 3000 делегатов, представлявших около 3 млн украинских военных. Подробнее.

2 ноября 1938 года харьковчанка Валентина Гризодубова стала первой женщиной, получившей звание Героя Советского Союза. Подробнее.

2 ноября 1938 года состоялся Первый Венский арбитраж, по итогам которого Венгрия аннексировала южную Словакию и западную часть Карпатской Украины. Подробнее.

2 ноября 1956 года во время Венгерского восстания правительство страны заявило о выходе Венгрии из Варшавского договора. Подробнее.

2 ноября 1960 года суд присяжных в Лондоне вынес оправдательный вердикт по делу «R v Penguin Books Ltd», также известному как «Суд над леди Чаттерлей». Против издательства «Penguin Books» возбудили уголовное дело из-за публикации «непристойной литературы», а именно – полной версии романа Дэвида Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей». Книга рассказывает о романе между женой парализованного зажиточного землевладельца и егерем его имения. Текст действительно содержит множество сцен сексуального характера. «Суд над леди Чаттерлей» стал знаковым и вошел в историю из-за того, что на нем впервые испытали работу нового британского законодательства — и заставили его работать в пользу литературы, а не против нее.

В 1959 году в стране приняли Закон о неблаговидных публикациях. Несмотря на название, на самом деле он несколько смягчал судебную практику, существовавшую прежде, в сфере цензуры и соблюдения общественной морали. До 1959 года издание могли запретить и уничтожить весь тираж из-за любого «непристойного» эпизода (т.е., по существовавшему определению, такого, который мог «развращать и портить» тех, кто мог с ним ознакомиться). Поэтому многие книги, имевшие реальную литературную ценность, были либо уничтожены, либо просто не опубликованы. У издателей еще на этапе подготовки «непристойной публикации» возникали существенные проблемы, так что часто они при первых сомнениях отказывались от сотрудничества с авторами. Конкретно против творчества Дэвида Лоуренса в Великобритании развернули целую кампанию.

«Глава государственного обвинения и полиция десятилетиями вели борьбу с творчеством Лоуренса, сжигая его роман 1915 года «Радуга», перехватывая его почту, чтобы конфисковать его стихи, и совершая набег на выставку его картин», — отмечает издательство Penguin Books.

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Закон 1959 года был направлен, с одной стороны, на то, чтобы усилить борьбу с порнографией. С другой – чтобы упорядочить процесс и предоставить возможность публиковать книги, имеющие литературную ценность, несмотря на определенные «непристойные сцены». То есть, по новому закону, издатель имел право доказывать в суде, что публикация книги оправдана общественным интересом.

И первым таким делом стал именно «Суд над леди Чаттерлей». Роман Лоуренса без купюр Penguin Books напечатал в августе 1960 года тиражом в 200 тысяч экземпляров.

«Публикация «Любовника леди Чаттерлей» была провокацией со стороны Penguin, чтобы проверить новый закон через 30 лет после смерти Лоуренса», — признаются в издательстве.

И провокация удалась: власти бросились преследовать издательство. Адвокаты Penguin собрали десятки литературных и других экспертов для защиты книги в суде.

«Это было состязание между будущим и прошлым, между прогрессом и застоем. Хотя Закон о непристойных публикациях фактически был либерализацией законодательства – раньше не было защиты литературных ценностей – он все равно устарел, как только он был принят», — отмечают в Penguin.

После заслушивания обвинения и защиты присяжные за три часа вынесли решение в пользу издателей. Можно сказать, «леди Чаттерлей» оправдали. Уже через месяц после этого по Великобритании эта книга разошлась тиражом в два миллиона экземпляров. Падчерица Лоуренса, Барбара Барр, комментируя последствия этого суда, сказала: «У меня такое ощущение, будто отворилось окно, и свежий воздух подул сквозь Англию». Изменения в литературе и книгоиздании действительно были значительными: цензура и показательное пуританство постепенно отступали.

2 ноября 2000 года в лесу возле Таращи на Киевщине обнаружили тело без головы. На тот момент уже полтора месяца в Украине разыскивали пропавшего основателя «Украинской правды» Георгия Гонгадзе. Подробнее.

Церковный праздник

2 ноября чтят память мучеников Акиндина, Пигасия, Афония, Ельпидифора, Анемподиста и других с ними. Подробнее.

Народные приметы

Если галки устроили птичий «базар», то погода в ближайшее время будет хорошая.

Если снег упал на сухую землю, то будет тепло.

Что нельзя делать 2 ноября

Нельзя лениться.

Нельзя ругаться и сквернословить.