Сегодня 30 июля: какой праздник и день в истории

30 июля 1419 года состоялась первая Пражская дефенестрация. В 1858-м европейцы открыли озеро Виктория в Африке. В 1863-м в Киев поступил Валуевский циркуляр. В 1935-м английское издательство «Penguin Books» выпустило свою первую серию книг в мягкой обложке. В 1984-м вышла первая серия «Санта-Барбары». А в 2016-м Люк Айкинс совершил первый в истории прыжок с высоты 7600 м без парашюта.

Праздники и памятные даты 30 июля

30 июля в мире – Всемирный день противодействия торговле людьми.

Также сегодня: День свекра, Международный день дружбы, Всемирный день вышивки, День книги в мягком переплете, Всемирный день снорклинга (плавания с маской и дыхательной трубкой для длительного наблюдения подводного мира).

30 июля в истории

30 июля 1419 года состоялась первая Пражская дефенестрация. Это явление – исторический и политический феномен Чехии. В дословном переводе – выбрасывание кого-либо из окна. Подробнее.

30 июля 1858 года европейцы отрыли второе по площади пресное озеро мира – Виктория в Африке. Подробнее.

30 июля 1863 года в Киев (в местный цензурный комитет) поступил тайный циркуляр министра внутренних дел Российской империи Петра Валуева. В истории он известен как Валуевский циркуляр. Подробнее.

30 июля 1935 года английское издательство «Penguin Books» выпустило свою первую серию книг в мягкой обложке. Такие книги были значительно дешевле аналогов в жесткой обложке и занимали меньше места. Их легко можно было взять с собой и читать по дороге на работу или в путешествии, поэтому они получили название «карманных».

Революционная идея такого формата принадлежит сэру Аллену Лейну. Он работал в издательстве «The Bodley Head» и был настолько способным, что стал главным редактором в 23 года, в 1925-м. А через десять лет создал «Penguin Books» — сначала как часть «The Bodley Head». На тот момент это был юридический выход для публикации скандального романа «Улисс» Джеймса Джойса – совет директоров «The Bodley Head «не хотел рисковать репутацией, поэтому Лейн предложил другой бренд. Под этим брендом, еще в составе крупного издательства, и вышли первые книги в мягких обложках. По легенде, мысль о таких изданиях пришла Лейну в голову, когда он возвращался со встречи с Агатой Кристи в ее загородном имении. На железнодорожной станции он искал, что бы почитать по дороге. И, исследовав ассортимент местного книжного магазинчика, отметил, что все имеющиеся книги плохого качества и при этом стоят слишком дорого. Так он и пришел к идее создать достаточно качественные, но при этом дешевые издания. Многие из коллег Лейна были против его идеи, считая, что такие книги никогда не окупятся – не то что будут приносить прибыль. Но экономия на обложках позволила издателям значительно увеличить тиражи. Из-за большого тиража себестоимость каждого экземпляра книги снижалась, соответственно даже при очень низкой для тех времен цены, они не только окупали себя, но и приносили прибыль. Чтобы выйти в ноль «Penguin» было достаточно продать 25 тысяч экземпляров каждого издания, а продавалось гораздо больше.

«Первые издания в мягкой обложке издательства Penguin представляли собой набор из 10 книг, напечатанных The Bodley Head 30 июля 1935 года по цене 6 пенсов (что эквивалентно примерно 2 фунтам стерлингов в 2021 году (112 грн — Ред.). Книги из этой начальной партии, в которую входили «Таинственное происшествие в Стайлзе» Агаты Кристи и «Прощай, оружие!» , впоследствии продавались в среднем тиражом по 60 тысяч экземпляров каждая за первый год. В то время типичный тираж художественной литературы в твердом переплете составлял примерно 3000 экземпляров, а каждая книга стоила около 8 шиллингов (что эквивалентно примерно 30 фунтам стерлингов (почти 1700 грн — Ред.) в 2021 году)», — пишет сайт Книги рекордов Гиннесса.

«В течение первого года Penguin продало 3 миллиона книг в мягком переплете в стране с населением около 38 миллионов. Первые книги были цветового кодирования: оранжевый для художественной литературы, синий для биографий и зеленый для криминальных романов», — пишет портал LoveReading.

Уже в следующем году Лейн превратил Penguin Books в отдельную компанию.

«Аллен Лейн не был первым издателем, который попытался выпустить серию высококачественных книг в мягкой обложке для массового рынка, но его издательство было первым, кто добился значительного успеха», — добавляют в Книге рекордов.

30 июля 1984 года на американском телеканале NBC вышла первая серия первого сезона одной из самых длинных в мире «мыльных опер» — «Санта-Барбары». Подробнее.

30 июля 2016 года американский парашютист Люк Айкинс совершил первый в истории прыжок с высоты 7600 м без парашюта. Подробнее.

Церковный праздник 30 июля

30 июля чтят память апостолов от 70: Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника. Подробнее.

Народные приметы

Если 30 июля – жаркое и солнечное, такая погода продлится еще 7 дней.

Гроза 30 июля – к частым грозам в августе.

Если насекомые сильно жалятся, скоро погода испортится.

Если в течение дня меняется погода, то август будет изменчивым.

Что нельзя делать 30 июля

Нельзя переедать, иначе будете голодать в будущем.

Нельзя стричь волосы и ногти.

Нельзя выпасать скот.