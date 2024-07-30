Сегодня 30 июля: какой праздник и день в истории

30 июля 1419 года состоялась первая Пражская дефенестрация. В 1858-м европейцы открыли озеро Виктория в Африке. В 1863-м в Киев поступил Валуевский циркуляр. В 1984-м вышла первая серия «Санта-Барбары». А в 2016-м Люк Айкинс совершил первый в истории прыжок с высоты 7600 м без парашюта.

Праздники и памятные даты 30 июля

30 июля в мире – Всемирный день борьбы с торговлей людьми.

Также отмечают: Международный день дружбы, Всемирный день вышивки, День свекра, День книги в мягком переплете.

30 июля в истории

30 июля 1419 года состоялась первая Пражская дефенестрация. Это явление – исторический и политический феномен Чехии. В дословном переводе – выбрасывание кого-либо из окна. Подробнее.

30 июля 1858 года европейцы отрыли второе по площади пресное озеро мира – Виктория в Африке (больше него только о. Верхнее в Северной Америке). Открывателем стал английский путешественник и исследователь Джон Спик. Он и назвал озеро в честь королевы Виктории. Хотя в Африке местным оно было хорошо известно под другим названием – Ньянза. Самое большое пресное озеро Африки Спик нашел в поисках истоков реки Нил. Вернувшись в Лондон, он заявил в Королевском географическом обществе о своем открытии. А в 1860-м возглавил экспедицию на «свое» озеро, во время которой открыл реки Кагера и выходящую из озера реку Виктория-Нил. Она в дальнейшем сливается с Голубым Нилом и образует самую длинную реку планеты.

Максимальная протяженность озера Виктория – 320 км, ширина – 274 км, а глубина местами доходит до 80 метров.

Длина береговой линии – более 7000 км. Внутри много островов, на них и в воде обитают крокодилы. Также в водах Виктории живут 200 видов рыб, в том числе – редкий представитель древней группы пресноводных рыб – протоптер (рыба, у которой есть и жабры, и легкие, она может дышать как под водой, так и на суше). В настоящее время на территории озера находятся многочисленные заповедники и национальные парки.

30 июля 1863 года в Киев (в местный цензурный комитет) поступил тайный циркуляр министра внутренних дел Российской империи Петра Валуева. В истории он известен как Валуевский циркуляр. Подробнее.

30 июля 1984 года на американском телеканале NBC вышла первая серия первого сезона одной из самых длинных в мире «мыльных опер» — «Санта-Барбары». Подробнее.

30 июля 2016 года американский парашютист Люк Айкинс совершил первый в истории прыжок с высоты 7600 м без парашюта. Подробнее.

Церковный праздник 30 июля

30 июля чтят память апостолов от 70: Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника. После собора апостолов, состоявшегося в Иерусалиме в 51 году, святой Сила отправился в Антиохию вместе с апостолами Павлом и Варнавой. Сопровождая апостола Павла, вел проповеди Евангелия в Сирии, Киликии и Македонии. Впоследствии в Коринфе святого апостола Силу рукоположили в епископа. Там он совершил много чудес. Свою жизнь кончил мирно. Святой апостол Силуан проповедовал вместе с Петром и Павлом. Был епископом в Фессалониках, там и умер. Крискент проповедовал в Галатии, умер во время гонений императора Траяна. Епенет был епископом в Карфагене, а Андроник – в Панонии.

Народные приметы

Если 30 июля – жаркое и солнечное, такая погода продлится еще 7 дней.

Гроза 30 июля – к частым грозам в августе.

Если насекомые сильно жалятся, скоро погода испортится.

Если в течение дня меняется погода, то август будет изменчивым.

Что нельзя делать 30 июля

Нельзя переедать, иначе будете голодать в будущем.

Нельзя стричь волосы и ногти.

Нельзя выпасать скот.