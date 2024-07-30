Сьогодні 30 липня: яке свято та день в історії

30 липня 1419 року відбулася перша Празька дефенестрація. У 1858-му європейці відкрили озеро Вікторія в Африці. У 1863-му до Києва надійшов Валуєвський циркуляр. У 1984-му вийшла перша серія “Санта-Барбари”. А у 2016-му Люк Айкінс здійснив перший в історії стрибок з висоти 7600 м без парашута.

Свята та пам’ятні дати 30 липня

30 липня у світі – Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми.

Також відзначають: Міжнародний день дружби, Всесвітній день вишивки, День свекра, День книги у м’якій палітурці.

30 липня в історії

30 липня 1419 року відбулася перша Празька дефенестрація. Це явище – історичний та політичний феномен Чехії. У дослівному перекладі – викидання будь-кого з вікна. Детальніше.

30 липня 1858 року європейці відкрили друге за площею прісне озеро світу – Вікторія в Африці (більше за нього тільки о. Верхнє в Північній Америці). Відкривачем став англійський мандрівник та дослідник Джон Спік. Він назвав озеро на честь королеви Вікторії. Хоча в Африці місцевим воно було добре відоме під іншою назвою – Ньянза. Найбільше прісне озеро Африки Спік знайшов у пошуках джерел річки Ніл. Повернувшись до Лондона, він заявив у Королівському географічному товаристві про своє відкриття. А у 1860-му очолив експедицію на “своє” озеро, під час якої відкрив річки Кагера і річку Вікторія-Ніл, що виходить з озера. Вона надалі зливається з Блакитним Нілом та утворює найдовшу річку планети.

Максимальна довжина озера Вікторія – 320 км, ширина – 274 км, а глибина місцями сягає 80 метрів.

Довжина берегової лінії – понад 7000 км. Усередині багато островів, на них і у воді живуть крокодили. Також у водах Вікторії живуть 200 видів риб, у тому числі – рідкісний представник стародавньої групи прісноводних риб – протоптер (риба, яка має і зябра, і легені, вона може дихати як під водою, так і на суші). Зараз на території озера знаходяться численні заповідники та національні парки.

30 липня 1863 року до Києва (до місцевого цензурного комітету) надійшов таємний циркуляр міністра внутрішніх справ Російської імперії Петра Валуєва. В історії він відомий як Валуєвський циркуляр. Детальніше.

30 липня 1984 року на американському телеканалі NBC вийшла перша серія першого сезону однієї з найдовших у світі “мильних опер” – “Санта-Барбари”. Детальніше.

30 липня 2016 року американський парашутист Люк Айкінс здійснив перший в історії стрибок з висоти 7600 м без парашута. Детальніше.

Церковне свято 30 липня

30 липня вшановують пам’ять апостолів вiд 70: Сили, Силуана, Крискента, Єпенета й Андроника. Після собору апостолів, що відбувся в Єрусалимі в 51 році, святий Сила відправився в Антіохію разом з апостолами Павлом і Варнавою. Супроводжуючи апостола Павла, вів проповіді Євангелія в Сирії, Кілікії та Македонії. Згодом у Коринті святий апостола Силу висвятили на єпископа. Там він здійснив багато чудес. Своє життя скінчив мирно. Святий апостол Силуан проповідував разом із Петром і Павлом. Був єпископом у Солуні, там і помер. Кріскент проповідував у Галатії, помер під час гонінь імператора Траяна. Єпенет був єпископом у Карфагені, а Андроник – у Паннонії.

Народні прикмети

Якщо 30 липня – спекотне та сонячне, то така погода триватиме ще 7 днів.

Гроза 30 липня – до частих гроз у серпні.

Якщо комахи сильно жаляться, то скоро погода зіпсується.

Якщо протягом дня часто змінюється погода, то серпень буде мінливим.

Що не можна робити 30 липня

Не можна переїдати, інакше голодуватимете в майбутньому.

Не можна стригти волосся й нігті.

Не можна випасати худобу.