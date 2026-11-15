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Майора поліції вбив ворожий безпілотник у Боровій

Події 16:30   15.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Майора поліції вбив ворожий безпілотник у Боровій Фото: Борівська СВА

У пресслужбі Борівської селищної військової адміністрації розповіли, що напередодні, 14 листопада, росіяни вбили 67-річного Олексія Колісника. По селищу вдарив російський безпілотник.

Усе своє життя чоловік прожив на Борівщині. Він був ветераном МВС, майором поліції.

“Веселий, щирий, життєрадісний, завжди з усмішкою… Він усе життя прожив на Борівщині і надзвичайно сильно любив рідний край. Безмежно цінував свою родину, був люблячим чоловіком, турботливим батьком і дідусем, умів дружити й радіти кожному дню. Мав багато друзів, для яких був надійним товаришем і людиною з великим серцем”, – написали в повідомленні.

Олексій Колісник, додали у СВА, любив Борівщину та не хотів виїжджати, навіть попри війну та загрозу обстрілів.

Нагадаємо, МГ “Об’єктив” раніше повідомляла, що ворог обстріляв Борову близько 12:20, у суботу, 14 листопада. Внаслідок удару загинув 67-річний чоловік.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2026 в 16:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "По селищу вдарив російський безпілотник.".