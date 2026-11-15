Майора поліції вбив ворожий безпілотник у Боровій

У пресслужбі Борівської селищної військової адміністрації розповіли, що напередодні, 14 листопада, росіяни вбили 67-річного Олексія Колісника. По селищу вдарив російський безпілотник.

Усе своє життя чоловік прожив на Борівщині. Він був ветераном МВС, майором поліції.

“Веселий, щирий, життєрадісний, завжди з усмішкою… Він усе життя прожив на Борівщині і надзвичайно сильно любив рідний край. Безмежно цінував свою родину, був люблячим чоловіком, турботливим батьком і дідусем, умів дружити й радіти кожному дню. Мав багато друзів, для яких був надійним товаришем і людиною з великим серцем”, – написали в повідомленні.

Олексій Колісник, додали у СВА, любив Борівщину та не хотів виїжджати, навіть попри війну та загрозу обстрілів.

Нагадаємо, МГ “Об’єктив” раніше повідомляла, що ворог обстріляв Борову близько 12:20, у суботу, 14 листопада. Внаслідок удару загинув 67-річний чоловік.