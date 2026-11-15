Ракети та БпЛА били по Харківщині: постраждали 14 людей

За добу внаслідок російських обстрілів на Харківщині постраждали 14 осіб, серед них четверо дітей.

“У м. Дергачі поранено 61-річного чоловіка, зазнали гострої реакції на стрес жінки 54 і 56 років, дівчатка 4 і 9 років, хлопці 12 і 13 років; у м. Златопіль отримали гостру реакцію на стрес жінки 51 і 55 років; у с. Хотімля Старосалтівської громади поранено 60-річного чоловіка; у сел. Коротич Пісочинської громади отримала гостру реакцію на стрес 67-річна жінка; у с. Миролюбівка Лозівської громади зазнали опіків чоловіки 33 і 52 років та 49-річна жінка”, – уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

дві ракети;

чотири БпЛА типу “герань-2”;

БпЛА типу «молния»;

чотири fpv-дрони;

81 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Лозівському районах.