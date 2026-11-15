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Ракети та БпЛА били по Харківщині: постраждали 14 людей

Події 10:05   15.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ракети та БпЛА били по Харківщині: постраждали 14 людей

За добу внаслідок російських обстрілів на Харківщині постраждали 14 осіб, серед них четверо дітей. 

“У м. Дергачі поранено 61-річного чоловіка, зазнали гострої реакції на стрес жінки 54 і 56 років, дівчатка 4 і 9 років, хлопці 12 і 13 років; у м. Златопіль отримали гостру реакцію на стрес жінки 51 і 55 років; у с. Хотімля Старосалтівської громади поранено 60-річного чоловіка; у сел. Коротич Пісочинської громади отримала гостру реакцію на стрес 67-річна жінка; у с. Миролюбівка Лозівської громади зазнали опіків чоловіки 33 і 52 років та 49-річна жінка”, – уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • дві ракети;
  • чотири БпЛА типу “герань-2”;
  • БпЛА типу «молния»;
  • чотири fpv-дрони;
  • 81 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Лозівському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2026 в 10:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу внаслідок російських обстрілів на Харківщині постраждали 14 осіб, серед них четверо дітей. ".