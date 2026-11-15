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У Харкові прорвало водогін: трамваї змінили маршрути

Транспорт 09:05   15.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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У Харкові прорвало водогін: трамваї змінили маршрути

Про зміни у русі маршрутів деяких трамваїв у Харкові поінформували вранці 15 листопада у пресслужбі мерії.

“Рух трамваїв на майдані Павлівському, майдані Сергіївському, вул. Полтавський Шлях, на ділянці від вул. Університетської до бул. Гончарівського, припинений у зв’язку з проривом водопроводу”, – пояснили в мерії.

Трамваї тимчасово курсують таким чином:

№3: розворотне коло «Залютине» – вул. Полтавський Шлях – бул. Гончарівський – вул. Москалівська і далі за основним маршрутом;

№5, 6, 30: вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – бул. Гончарівський – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – майдан Павлівський і далі за основними маршрутами.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2026 в 09:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про зміни у русі маршрутів деяких трамваїв у Харкові поінформували вранці 15 листопада у пресслужбі мерії.".