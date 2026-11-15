У Харкові прорвало водогін: трамваї змінили маршрути

Про зміни у русі маршрутів деяких трамваїв у Харкові поінформували вранці 15 листопада у пресслужбі мерії.

“Рух трамваїв на майдані Павлівському, майдані Сергіївському, вул. Полтавський Шлях, на ділянці від вул. Університетської до бул. Гончарівського, припинений у зв’язку з проривом водопроводу”, – пояснили в мерії.

Трамваї тимчасово курсують таким чином:

№3: розворотне коло «Залютине» – вул. Полтавський Шлях – бул. Гончарівський – вул. Москалівська і далі за основним маршрутом;

№5, 6, 30: вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – бул. Гончарівський – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – майдан Павлівський і далі за основними маршрутами.