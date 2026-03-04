Загроза для водопостачання Харкова: Синєгубов про попередження Зеленського

Президент України напередодні заявив, що ключовими цілями нових ударів РФ стануть водопостачання та логістична інфраструктура України. Начальник ХОВА Олег Синєгубов наголосив: подібні об’єкти на Харківщині вже під ударами.

“Чи ведуть розвідувальні операції з приводу водопостачання, об’єктів водопостачання тощо. Я навіть скажу так: у нас усю зиму йдуть удари по об’єктах водопостачання, в тому числі. І по об’єктах енергопостачання, які забезпечують водопостачання, – сказав Синєгубов на брифінгу 4 березня, передає кореспондентка МГ “Об’єктив”. – Тобто ми в цьому процесі вже живемо”.

На запитання, чи вживає влада та місцеве самоврядування заходів, щоб люди не залишилися без води, начальник ХОВА відповів так: “Люди можуть відкрити крани з водою та побачити, чи є там вода чи ні. Якщо є, напевно, якісь заходи є”.

При цьому Синєгубов визнав: вжитих заходів, звісно, ​​недостатньо, щоб повністю убезпечити систему водопостачання.

“Ми розуміємо ті виклики, які є, і ті застереження, які є від розвідок. Ми працюємо. Місто працює над цим, щоб посилювати захист і протидіяти тим викликам. Дуже великий комплекс робіт вже проведений, запланований і вже реалізується“, – наголосив начальник ХОВА.