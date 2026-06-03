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Дев’ять штурмів РФ зафіксували на Харківщині – де точилися бої

Україна 08:05   03.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Дев’ять штурмів РФ зафіксували на Харківщині – де точилися бої

Протягом минулої доби на Харківщині було дев’ять боїв, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямі росіяни намагалися прорватися чотири рази у районі Стариці, Ізбицького та Вільчі.

На Куп’янському – українські захисники відбили п’ять атак ворога біля Куп’янська, Куп’янська-Вузлового та Курилівки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 263 бойових зіткнення. За уточненою інформацією вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 73 ракети, здійснив 80 авіаційних ударів, скинувши 252 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9735 дронів-камікадзе та здійснив 3156 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 – із реактивних систем залпового вогню“, – додали у Генштабі.

Втрати росіян такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2026 в 08:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби на Харківщині було дев’ять боїв, пишуть у Генштабі ЗСУ.".