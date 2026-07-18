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Вдень до +30. Прогноз погоди на 19 липня у Харкові й області

Погода 20:59   18.07.2026
Оксана Якушко
Вдень до +30. Прогноз погоди на 19 липня у Харкові й області

Прогноз погоди на неділю, 19 липня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області день прогнозують без опадів. Протягом доби зберігатиметься мінлива хмарність ⛅️.

Вітер очікують змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 10 до 15°, вдень від 25 до 30°.

 

У Харкові вдень не очікують опадів.

Вітер прогнозують змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 11 – 13°, вдень прогріється до 27 – 29°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2026 в 20:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на неділю, 19 липня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.".