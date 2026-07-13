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Вдень – невеликий дощ і гроза. Прогноз погоди 14 липня у Харкові й області

Погода 20:31   13.07.2026
Оксана Якушко
Вдень – невеликий дощ і гроза. Прогноз погоди 14 липня у Харкові й області

Прогноз погоди на вівторок, 14 липня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області ніч прогнозують без істотних опадів, можливий слабкий туман 🌫. Вдень очікують короткочасний дощ 🌧, грозу ⛈. Загалом погода буде хмарною з проясненнями 🌥.

Вітер прогнозують північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 13 до 18°, вдень від 23 до 28°.

 

У Харкові вночі не очікують без істотних опадів, можливий слабкий туман 🌫. Вдень натомість прогнозують короткочасний дощ 🌧, ймовірна гроза ⛈.

Вітер очікують північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 14 – 16°, вдень стовпчик термометра підніметься до 25 – 27°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2026 в 20:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на вівторок, 14 липня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.".