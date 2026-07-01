Спека наступає. Прогноз погоди на 2 липня у Харкові й області
Прогноз погоди на четвер, 2 липня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.
У Харківській області день пройде без істотних опадів. Зберігатиметься мінлива хмарність ⛅️.
Вітер прогнозують східної чверті, 3 – 8 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 16 до 21°, вдень від 30 до 35°.
У Харкові день прогнозують без істотних опадів.
Вітер очікують східної чверті, 3 – 8 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитимуть 18 – 20°, вдень стовпчик термометра підніметься до 32 – 34°.