Live

Спека наступає. Прогноз погоди на 2 липня у Харкові й області

Погода 20:35   01.07.2026
Оксана Якушко
Спека наступає. Прогноз погоди на 2 липня у Харкові й області

Прогноз погоди на четвер, 2 липня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області день пройде без істотних опадів. Зберігатиметься мінлива хмарність ⛅️.

Вітер прогнозують східної чверті, 3 – 8 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 16 до 21°, вдень від 30 до 35°.

 

У Харкові день прогнозують без істотних опадів.

Вітер очікують східної чверті, 3 – 8 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитимуть 18 – 20°, вдень стовпчик термометра підніметься до 32 – 34°.

Читайте також: 7 КАБів ударили по Харкову: ДСНС і прокуратура показали наслідки📹

Автор: Оксана Якушко

Популярно

7 КАБів ударили по Харкову: ДСНС і прокуратура показали наслідки📹
7 КАБів ударили по Харкову: ДСНС і прокуратура показали наслідки📹
01.07.2026, 18:31
Росіяни «вчаться» вбивати, атакуючи цивільних українців дронами – офіцер ППО
Росіяни «вчаться» вбивати, атакуючи цивільних українців дронами – офіцер ППО
01.07.2026, 19:04
Наслідки атаки КАБами усувають у Харкові енергетики і комунальники 📸
Наслідки атаки КАБами усувають у Харкові енергетики і комунальники 📸
01.07.2026, 21:00
Вибухи: п’ять ударів по Харкову, двоє загиблих, поранені (доповнюється)
Вибухи: п’ять ударів по Харкову, двоє загиблих, поранені (доповнюється)
01.07.2026, 17:41
Спека наступає. Прогноз погоди на 2 липня у Харкові й області
Спека наступає. Прогноз погоди на 2 липня у Харкові й області
01.07.2026, 20:35
16-річний мотоцикліст постраждав у ДТП на Харківщині
16-річний мотоцикліст постраждав у ДТП на Харківщині
01.07.2026, 16:45

Новини за темою:

30.06.2026
Спека наростає: прогноз погоди в Харкові та області на 1 липня
29.06.2026
Вдень і вночі дощі. Прогноз погоди 30 червня по Харкові й області
27.06.2026
Вдень невеликий дощ. Прогноз погоди на 28 червня у Харкові й області
26.06.2026
Про небезпечну погоду 26 червня попередили мешканців Харкова та області
25.06.2026
Комфортне тепло та грози в області: прогноз погоди в Харкові на 26 червня


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Спека наступає. Прогноз погоди на 2 липня у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2026 в 20:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на четвер, 2 липня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.".