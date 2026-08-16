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Трамваї змінять маршрути в Харкові у понеділок, 17 серпня

Транспорт 16:40   16.08.2026
Оксана Горун
Трамваї змінять маршрути в Харкові у понеділок, 17 серпня

Починаючи з 17 серпня, протягом трьох днів з 09:00 до 17:00 не їздитимуть трамваї проспектом Байрона та вулицею Морозова, на ділянці від розворотного кола “Вул. Одеська” до вул. Мухачова.

У Департаменті будівництва та колійного господарства мерії повідомили, що ремонтуватимуть трамвайні колії. У цей час зміняться маршрути трамваїв №5 та №8. Вони їздитимуть до розворотного кола “Вул. Мухачова” (замість Одеської).

На час, коли не буде трамваїв, організують рух автобуса №8 за маршрутом: розворотне коло “Вул. Одеська” – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Мухачова.

Нагадаємо, у Мереф’янській громаді 19 серпня з 09:00 не буде газу. Це пов’язано із проведенням планових ремонтних робіт.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2026 в 16:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Починаючи з 17 серпня, протягом трьох днів з 09:00 до 17:00 не їздитимуть трамваї проспектом Байрона та вулицею Морозова, на ділянці від Одеської до вул. Мухачова".