Трамваї змінять маршрути в Харкові у понеділок, 17 серпня

Починаючи з 17 серпня, протягом трьох днів з 09:00 до 17:00 не їздитимуть трамваї проспектом Байрона та вулицею Морозова, на ділянці від розворотного кола “Вул. Одеська” до вул. Мухачова.

У Департаменті будівництва та колійного господарства мерії повідомили, що ремонтуватимуть трамвайні колії. У цей час зміняться маршрути трамваїв №5 та №8. Вони їздитимуть до розворотного кола “Вул. Мухачова” (замість Одеської).

На час, коли не буде трамваїв, організують рух автобуса №8 за маршрутом: розворотне коло “Вул. Одеська” – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Мухачова.

Нагадаємо, у Мереф’янській громаді 19 серпня з 09:00 не буде газу. Це пов’язано із проведенням планових ремонтних робіт.