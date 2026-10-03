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Масова загибель риби на Харківщині: відомі результати дослідження води

Суспільство 13:46   03.10.2026
Вікторія Яковенко
Масова загибель риби на Харківщині: відомі результати дослідження води

Опублікували результати аналізу води з річки Берестової, де наприкінці вересня зафіксували масову загибель близько 1406 рибин. Фахівці виявили перевищення кількох показників.

Про це повідомили у Берестинській міській раді. Там уточнили, що проб води брали після виявлення загибелі риби.

Зазначається, що дослідження зафіксували перевищення низки показників:

  • завислі речовини — значне перевищення. Це нерозчинні тверді частинки, зокрема пісок, глина та мул;
  • амоній сольовий — перевищення нормативного показника у 1,4 раза. Такий показник може свідчити про потрапляння у водойму сполук азоту, зокрема зі стічними водами та сільськогосподарських угідь;
  • азот амонійний (амоній) — перевищення майже вдвічі. Підвищений вміст амонійних сполук у воді може сприяти утворенню токсичного для водних організмів аміаку та порушувати процеси їхнього дихання;
  • хімічне споживання кисню (ХСК) — перевищення у 1,3 раза. Цей показник характеризує наявність органічних забруднювачів у воді та кількість кисню, необхідного для їх окиснення.

«Підвищення ХСК свідчить про органічне забруднення водойми. За таких умов мікроорганізми активніше споживають розчинений у воді кисень, його концентрація зменшується, що може створювати несприятливі умови для водних організмів і спричиняти мор риби. Таким чином, результати лабораторних досліджень підтверджують наявність забруднення води та дефіциту кисню, що могло стати одним із факторів загибелі риби у річці Берестовій», – зазначили у Берестинській міській раді.

Нагадаємо, на річці Берестовій виявили мор риби, повідомляли у Берестинській міськраді 25 вересня. Зазначалось, що загиблу рибу виявили вранці в районі зони відпочинку. Правоохоронці уточнили, що у річці Берестова виявили близько 1406 екземплярів загиблої риби різних видів та розмірів. Слідчі внесли відомості до ЄРДР.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2026 в 13:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Опублікували результати аналізу води з річки Берестової, де наприкінці вересня зафіксували масову загибель близько 1406 рибин. Фахівці виявили перевищення кількох показників.".