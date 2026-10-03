Массовая гибель рыбы на Харьковщине: известны результаты исследования воды

Опубликовали результаты анализа воды из реки Берестовой, где в конце сентября зафиксировали массовую гибель около 1406 рыб. Специалисты выявили превышение нескольких показателей.

Об этом сообщили в Берестинском городском совете. Там уточнили, что пробы воды брали после обнаружения гибели рыбы.

Отмечается, что исследования зафиксировали превышение ряда показателей:

зависшие вещества – значительное превышение. Это нерастворимые твердые частицы, включая песок, глину и ил;

аммоний солевой – превышение нормативного показателя в 1,4 раза. Такой показатель может свидетельствовать о попадании в водоем соединений азота, в частности со сточными водами и сельскохозяйственных угодий;

азот аммонийный (аммоний) – превышение почти вдвое. Повышенное содержание аммонийных соединений в воде может способствовать образованию токсичного для водных организмов аммиака и нарушать процессы их дыхания;

химическое потребление кислорода (ХПК) — превышение в 1,3 раза. Этот показатель характеризует наличие органических загрязнителей в воде и количество кислорода, необходимое для окисления.

«Повышение ХПК свидетельствует об органическом загрязнении водоема. В таких условиях микроорганизмы активнее потребляют растворенный в воде кислород, его концентрация уменьшается, что может создавать неблагоприятные условия для водных организмов и вызывать мор рыбы. Таким образом, результаты лабораторных исследований подтверждают наличие загрязнения воды и дефицита кислорода, что могло стать одним из факторов гибели рыбы в реке Берестовой», — отметили в Берестинском городском совете.

Напомним, на реке Берестовой обнаружили мор рыбы, сообщали в Берестинском горсовете 25 сентября. Отмечалось, что погибшую рыбу обнаружили утром в районе зоны отдыха. Правоохранители уточнили, что в реке Берестовой обнаружили около 1406 экземпляров погибшей рыбы разных видов и размеров. Следователи внесли сведения в ЕРДР.