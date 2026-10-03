Live
  • Сб 03.10.2026
  • Харьков  +14°С
  • USD 44.83
  • EUR 50.7

Массовая гибель рыбы на Харьковщине: известны результаты исследования воды

Общество 13:46   03.10.2026
Виктория Яковенко
Массовая гибель рыбы на Харьковщине: известны результаты исследования воды

Опубликовали результаты анализа воды из реки Берестовой, где в конце сентября зафиксировали массовую гибель около 1406 рыб. Специалисты выявили превышение нескольких показателей.

Об этом сообщили в Берестинском городском совете. Там уточнили, что пробы воды брали после обнаружения гибели рыбы.

Отмечается, что исследования зафиксировали превышение ряда показателей:

  • зависшие вещества – значительное превышение. Это нерастворимые твердые частицы, включая песок, глину и ил;
  • аммоний солевой – превышение нормативного показателя в 1,4 раза. Такой показатель может свидетельствовать о попадании в водоем соединений азота, в частности со сточными водами и сельскохозяйственных угодий;
  • азот аммонийный (аммоний) – превышение почти вдвое. Повышенное содержание аммонийных соединений в воде может способствовать образованию токсичного для водных организмов аммиака и нарушать процессы их дыхания;
  • химическое потребление кислорода (ХПК) — превышение в 1,3 раза. Этот показатель характеризует наличие органических загрязнителей в воде и количество кислорода, необходимое для окисления.

«Повышение ХПК свидетельствует об органическом загрязнении водоема. В таких условиях микроорганизмы активнее потребляют растворенный в воде кислород, его концентрация уменьшается, что может создавать неблагоприятные условия для водных организмов и вызывать мор рыбы. Таким образом, результаты лабораторных исследований подтверждают наличие загрязнения воды и дефицита кислорода, что могло стать одним из факторов гибели рыбы в реке Берестовой», — отметили в Берестинском городском совете.

Напомним, на реке Берестовой обнаружили мор рыбы, сообщали в Берестинском горсовете 25 сентября. Отмечалось, что погибшую рыбу обнаружили утром в районе зоны отдыха. Правоохранители уточнили, что в реке Берестовой обнаружили около 1406 экземпляров погибшей рыбы разных видов и размеров. Следователи внесли сведения в ЕРДР.

Читайте также: Устроил ночной дебош возле многоэтажки в Харькове: мужчине вручили подозрение

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Новости Харькова — главное 3 октября: обстрелы РФ, успех пограничников
Новости Харькова — главное 3 октября: обстрелы РФ, успех пограничников
03.10.2026, 14:15
Сегодня 3 октября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 3 октября 2026: какой праздник и день в истории
03.10.2026, 06:00
Вынесли собаку из дома: первые минуты после удара КАБов по Харькову (видео)
Вынесли собаку из дома: первые минуты после удара КАБов по Харькову (видео)
03.10.2026, 07:03
49 пострадавших, пятеро погибших: чем атаковала РФ Харьковщину за сутки
49 пострадавших, пятеро погибших: чем атаковала РФ Харьковщину за сутки
03.10.2026, 09:03
ISW: РФ продолжает заявлять об окружении СОУ на Харьковщине, блогеры не верят
ISW: РФ продолжает заявлять об окружении СОУ на Харьковщине, блогеры не верят
03.10.2026, 11:42
Взрывы в Харькове: ударили КАБы, погибшие и пострадавшие (дополняется)
Взрывы в Харькове: ударили КАБы, погибшие и пострадавшие (дополняется)
02.10.2026, 19:33

Новости по теме:

03.10.2026
Пограничники вернули более 10 кв. км в Харьковской области (видео)
03.10.2026
ISW: РФ продолжает заявлять об окружении СОУ на Харьковщине, блогеры не верят
03.10.2026
49 пострадавших, пятеро погибших: чем атаковала РФ Харьковщину за сутки
03.10.2026
Враг атаковал на Харьковщине 16 раз: утренние данные Генштаба ВСУ
02.10.2026
Убитого пенсионера нашли в лесу на Харьковщине: подозревают двух мужчин


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Массовая гибель рыбы на Харьковщине: известны результаты исследования воды», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 октября 2026 в 13:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Опубликовали результаты анализа воды из реки Берестовой, где в конце сентября зафиксировали массовую гибель около 1406 рыб.".