Массовая гибель рыбы в реке на Харьковщине: причины выясняют (фото)

На реке Берестовой обнаружили мор рыбы, сообщили в Берестинском горсовете 25 сентября.

Отмечается, что погибшую рыбу обнаружили утром в районе зоны отдыха.

«Берестинский городской совет выясняет причины ситуации. Для установления обстоятельств направлены соответствующие обращения в правоохранительные и контролирующие органы», — говорится в сообщении.

Напомним, более 5000 рыб погибли в озере Лычево Чугуевского района. Об этом сообщал отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. Само озеро – загрязненное. В полицию с заявлением о массовом море рыбы обратились сотрудники Госэкоинспекции.

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