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Массовая гибель рыбы в реке на Харьковщине: причины выясняют (фото)

Общество 12:05   25.09.2026
Виктория Яковенко
Массовая гибель рыбы в реке на Харьковщине: причины выясняют (фото) Фото: Берестинский горсовет

На реке Берестовой обнаружили мор рыбы, сообщили в Берестинском горсовете 25 сентября.

Отмечается, что погибшую рыбу обнаружили утром в районе зоны отдыха.

«Берестинский городской совет выясняет причины ситуации. Для установления обстоятельств направлены соответствующие обращения в правоохранительные и контролирующие органы», — говорится в сообщении.

мор рыбы на Харьковщине
Фото: Берестинский горсовет
мор рыбы на Харьковщине
Фото: Берестинский горсовет

Напомним, более 5000 рыб погибли в озере Лычево Чугуевского района. Об этом сообщал отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. Само озеро – загрязненное. В полицию с заявлением о массовом море рыбы обратились сотрудники Госэкоинспекции.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2026 в 12:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На реке Берестовой обнаружили мор рыбы, сообщили в Берестинском горсовете 25 сентября.".