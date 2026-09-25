Массовая гибель рыбы в реке на Харьковщине: причины выясняют (фото)
На реке Берестовой обнаружили мор рыбы, сообщили в Берестинском горсовете 25 сентября.
Отмечается, что погибшую рыбу обнаружили утром в районе зоны отдыха.
«Берестинский городской совет выясняет причины ситуации. Для установления обстоятельств направлены соответствующие обращения в правоохранительные и контролирующие органы», — говорится в сообщении.
Напомним, более 5000 рыб погибли в озере Лычево Чугуевского района. Об этом сообщал отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. Само озеро – загрязненное. В полицию с заявлением о массовом море рыбы обратились сотрудники Госэкоинспекции.