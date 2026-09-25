Некоторые жители Нововодолажской громады будут без газа – когда
В Харьковском филиале «Газсети» предупредили, что в понедельник, 28 сентября, в поселке Новоселовка Нововодолажской громады временно не будет газа.
Таким образом, газа не будет с 08:00 28 сентября в домах на таких улицах:
- ул. Веселковая,
- ул. Воскресенская,
- ул. Героев Украины,
- ул. Горная,
- ул. Калиновая,
- ул. Карьерная,
- ул. Кварцевая,
- ул. Купальская,
- ул. Мирная,
- ул. Новоселовская,
- ул. Партизанская,
- пер. Северный,
- ул. Песчаная,
- ул. Репина,
- ул. Садовая,
- ул. Крестьянская,
- ул. Соборная.
Возобновить подачу голубого топлива планируют в 16:00 28 сентября.
«Просим наших клиентов к указанному времени самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами и в дальнейшем допустить представителей Харьковского филиала «Газсети» в свои дома для безопасного восстановления газоснабжения», – добавили газовщики.