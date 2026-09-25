Некоторые жители Нововодолажской громады будут без газа – когда

В Харьковском филиале «Газсети» предупредили, что в понедельник, 28 сентября, в поселке Новоселовка Нововодолажской громады временно не будет газа.

Таким образом, газа не будет с 08:00 28 сентября в домах на таких улицах:

ул. Веселковая,

ул. Воскресенская,

ул. Героев Украины,

ул. Горная,

ул. Калиновая,

ул. Карьерная,

ул. Кварцевая,

ул. Купальская,

ул. Мирная,

ул. Новоселовская,

ул. Партизанская,

пер. Северный,

ул. Песчаная,

ул. Репина,

ул. Садовая,

ул. Крестьянская,

ул. Соборная.

Возобновить подачу голубого топлива планируют в 16:00 28 сентября.

«Просим наших клиентов к указанному времени самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами и в дальнейшем допустить представителей Харьковского филиала «Газсети» в свои дома для безопасного восстановления газоснабжения», – добавили газовщики.