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Некоторые жители Нововодолажской громады будут без газа – когда

Общество 10:41   25.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Некоторые жители Нововодолажской громады будут без газа – когда Фото: ХФ «Газсети»

В Харьковском филиале «Газсети» предупредили, что в понедельник, 28 сентября, в поселке Новоселовка  Нововодолажской громады временно не будет газа. 

Таким образом, газа не будет с 08:00 28 сентября в домах на таких улицах:

  • ул. Веселковая,
  • ул. Воскресенская,
  • ул. Героев Украины,
  • ул. Горная,
  • ул. Калиновая,
  • ул. Карьерная,
  • ул. Кварцевая,
  • ул. Купальская,
  • ул. Мирная,
  • ул. Новоселовская,
  • ул. Партизанская,
  • пер. Северный,
  • ул. Песчаная,
  • ул. Репина,
  • ул. Садовая,
  • ул. Крестьянская,
  • ул. Соборная.

Возобновить подачу голубого топлива планируют в 16:00 28 сентября.

«Просим наших клиентов к указанному времени самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами и в дальнейшем допустить представителей Харьковского филиала «Газсети» в свои дома для безопасного восстановления газоснабжения», – добавили газовщики.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2026 в 10:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском филиале «Газсети» предупредили, что в понедельник, 28 сентября, в поселке Новоселовка  Нововодолажской громады временно не будет газа. ".