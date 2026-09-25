Синегубов рассказал о последствиях вражеских ударов по региону

Харьков и пять населенных пунктов области обстреляли за минувшие сутки россияне, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела в с. Старая Гнилица Малиновской громады погибли 6 человек, пострадали – 14 человек. Враг атаковал БпЛА Киевский район Харькова», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:

четыре ракеты;

два КАБа;

два fpv-дрона;

114 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Купянском, Изюмском и Чугуевском районах.