Live
  • Пт 25.09.2026
  • Харьков  +12°С
  • USD 44.97
  • EUR 51.12

Синегубов рассказал о последствиях вражеских ударов по региону

Происшествия 09:01   25.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов рассказал о последствиях вражеских ударов по региону Фото: ХОВА

Харьков и пять населенных пунктов области обстреляли за минувшие сутки россияне, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. 

«В результате обстрела в с. Старая Гнилица Малиновской громады погибли 6 человек, пострадали – 14 человек. Враг атаковал БпЛА Киевский район Харькова», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:

  • четыре ракеты;
  • два КАБа;
  • два fpv-дрона;
  • 114 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Купянском, Изюмском и Чугуевском районах.

Читайте также: Где на Харьковщине пытались прорваться россияне – данные Генштаба

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Почему нет автобусного сообщения там, где отменили электрички на Харьковщине
Почему нет автобусного сообщения там, где отменили электрички на Харьковщине
25.09.2026, 07:40
Новости Харькова — главное 25 сентября: как прошла ночь, атаки РФ
Новости Харькова — главное 25 сентября: как прошла ночь, атаки РФ
25.09.2026, 08:33
Умер Почетный гражданин Харькова и академик НАН Украины
Умер Почетный гражданин Харькова и академик НАН Украины
24.09.2026, 14:49
Смертельный удар по Старой Гнилице, «крот» в ВСУ – итоги 24 сентября
Смертельный удар по Старой Гнилице, «крот» в ВСУ – итоги 24 сентября
24.09.2026, 23:00
Денежную помощь получат более 320 жителей Харьковщины: кому дают и на что
Денежную помощь получат более 320 жителей Харьковщины: кому дают и на что
24.09.2026, 18:35
ISW: РФ «захватывает» Харьковщину на словах, а подтверждает это «флаговтыками»
ISW: РФ «захватывает» Харьковщину на словах, а подтверждает это «флаговтыками»
25.09.2026, 10:05

Новости по теме:

25.09.2026
ISW: РФ «захватывает» Харьковщину на словах, а подтверждает это «флаговтыками»
25.09.2026
Где на Харьковщине пытались прорваться россияне – данные Генштаба
24.09.2026
В бригаде ВСУ на Харьковщине обнаружили «крота» РФ – СБУ (видео)
24.09.2026
Бомбу, весом 250 кг, нашел житель в лесу на Харьковщине: ее обезвредили
24.09.2026
Сегодня в Харькове и области вновь будет ураган – прогноз синоптиков


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Синегубов рассказал о последствиях вражеских ударов по региону», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2026 в 09:01;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков и пять населенных пунктов области обстреляли за минувшие сутки россияне, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. ".