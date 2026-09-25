Почему нет автобусного сообщения там, где отменили электрички на Харьковщине

Решение проблемы официальных автобусных маршрутов, которые должны были заменить электрички, застряло в министерстве.

Об этом МГ «Объектив» сообщил председатель Лозовской городской территориальной громады Сергей Зеленский.

«Проблема – сегодня в министерстве. Потому что все маршруты раньше делали на бумагах, а сегодня, по новому постановлению, в электронном кабинете. Электронный кабинет обещали на 1 сентября – и так ничего не сделало министерство. Поэтому объявить автобусные маршруты Лозовая-Берестин на сегодня нет возможности», — пояснил Зеленский.

Что касается внутренних перевозок по Лозовской громаде, то там дополнительно поставили автобусные маршруты к электричкам, которые двигаются в направлении Лозовой, но не доходят до города из-за ситуации безопасности. В настоящее время билет на автобус из Лозовой до места, где пассажиров берет электричка, стоит 40 гривен.

«Замминистра пообещал, что разработают пакет с условиями продажи билета. Предположим, они продают билеты на маршрут Харьков-Лозовая, хотя электричка доходит только до Герсевановки или Краснопавловки. Оттуда будут автобусами довозить людей в Лозовую, и это войдет в стоимость билета. В Киеве это все еще согласовывают», – рассказал мэр Лозовой.

Несмотря на войну, пассажиропоток из Лозовой в Харьков не уменьшился, просто люди перешли на побочные транспортные средства или полуофициальные маршруты, отмечает Зеленский. А прямой билет Лозова-Харьков на автобусе стоит 400 гривен.

Напомним, 17 сентября ряд электричек, соединяющих Харьков с Изюмом, Лозовой, Златополем, Берестином, Огульцами и Люботином, отменила «Укрзалізниця». А 21 сентября россияне в очередной раз атаковали Лозовую и громаду, ударили по вокзалу.

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