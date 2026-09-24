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На Аллее Славы в Харькове перезахоронили погибшего Героя из Купянска

Фронт 21:20   24.09.2026
Татьяна Литвина
На Аллее Славы в Харькове перезахоронили погибшего Героя из Купянска Фото: Куп’янська міська військова адміністрація

В Харькове в последний путь провели сержанта Вооруженных Сил Украины Артура Венцкевича, уроженца Купянска. За проявленный героизм он посмертно отмечен орденом «За мужество» III степени.

Артур Венцкевич погиб 14 марта 2022 в ожесточенных боях на Харьковщине. Из-за оккупации и тяжелых обстоятельств начала войны воина сначала похоронили вдали от родного дома без должных почестей. Сегодня справедливость восстановлена: Артур Венцкевич обрел вечный покой со всеми военными и духовными почестями на Аллее Славы в городе Харьков, говорят в Купянской городской военной администрации.

Алея Слави, похорон, 2026
Фото: Купянская городская военная администрация

Артур Венцкевич родился в Купянске. Учился в школе №4, работал на Купянской ЮЖД. С началом полномасштабного вторжения встал на защиту Родины.

«Спи спокойно, Герой. Ты вернулся домой Победителем на щите», — говорится в сообщении Купянской МВА.

Алея Слави, похорон
Фото: Купянская городская военная администрация
Алея Слави, похорон
Фото: Купянская городская военная администрация
Алея Слави, похорон
Фото: Купянская городская военная администрация
Алея Слави, похорон
Фото: Купянская городская военная администрация

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Напомним, Силы обороны Украины продолжают зачистку Двуречанского плацдарма на Купянщине, что делает невозможными планы врага на Большой Бурлук и существенно усложняет россиянам путь к Купянску. Об этом сообщил военно-политический обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2026 в 21:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в последний путь провели сержанта ВСУ Артура Венцкевича, уроженца Купянска. За проявленный героизм он посмертно отмечен орденом «За мужество» III степени.".