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Оккупация Купянска: двух местных жительниц подозревают в помощи врагу

Актуально 18:31   16.09.2026
Татьяна Литвина
Оккупация Купянска: двух местных жительниц подозревают в помощи врагу спикер Службы безопасности Украины в Харьковской области Владислав Абдула

По материалам СБУ заочные подозрения получили еще две жительницы Купянска, которые помогали врагу организовывать пропагандистские мероприятия во время оккупации города. 

Служба безопасности и Национальная полиция задокументировали коллаборационную деятельность еще двух чиновниц, сотрудничавших с врагом во время временной оккупации части Харьковской области, сообщил спикер Службы безопасности Украины в Харьковской области Владислав Абдула.

Ими оказались местные жители, одна из которых до полномасштабного вторжения работала в органах местного самоуправления г. Купянска. В обмен на лояльность к врагу они получили должности в так называемой военно-гражданской администрации Купянского района.

Одна из них была назначена «и.о. главного специалиста» в отделе культуры, молодежи и спорта незаконного органа власти оккупантов. В этой должности она принимала участие в организации массовых спортивных и праздничных мероприятий на оккупированных территориях, направленных на поддержку действий и решений государства-агрессора, а также создавала планы и графики спортивных соревнований.

Другая коллаборантка стала «и.о. специалиста» в отделе кадрового обеспечения оккупантов. Она осуществляла подготовку и формирование приказов о назначении и увольнении работников, обобщала сведения о предоставлении отпусков и составляла другую кадровую служебную документацию.

Во время деоккупации региона осенью 2022 они сбежали из Купянского района вместе с российскими войсками и сейчас скрываются от правосудия на временно оккупированных территориях Украины.

На основании собранных Службой безопасности доказательств обеим фигуранткам заочно уведомлено о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Сейчас они в розыске.

Продолжаются комплексные меры по установлению мест их пребывания и привлечения к предусмотренной законом ответственности.

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Напомним, полиция Харьковской области ищет 150 коллаборантов из Харьковщины, которые бежали после освобождения территорий Харьковщины. Часть из них осела в РФ, но многие скрываются в ЕС.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2026 в 18:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По материалам СБУ заочные подозрения получили еще две жительницы Купянска, которые помогали врагу организовывать пропагандистские мероприятия во время оккупации города. ".