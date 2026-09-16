Оккупация Купянска: двух местных жительниц подозревают в помощи врагу

По материалам СБУ заочные подозрения получили еще две жительницы Купянска, которые помогали врагу организовывать пропагандистские мероприятия во время оккупации города.

Служба безопасности и Национальная полиция задокументировали коллаборационную деятельность еще двух чиновниц, сотрудничавших с врагом во время временной оккупации части Харьковской области, сообщил спикер Службы безопасности Украины в Харьковской области Владислав Абдула.

Ими оказались местные жители, одна из которых до полномасштабного вторжения работала в органах местного самоуправления г. Купянска. В обмен на лояльность к врагу они получили должности в так называемой военно-гражданской администрации Купянского района.

Одна из них была назначена «и.о. главного специалиста» в отделе культуры, молодежи и спорта незаконного органа власти оккупантов. В этой должности она принимала участие в организации массовых спортивных и праздничных мероприятий на оккупированных территориях, направленных на поддержку действий и решений государства-агрессора, а также создавала планы и графики спортивных соревнований.

Другая коллаборантка стала «и.о. специалиста» в отделе кадрового обеспечения оккупантов. Она осуществляла подготовку и формирование приказов о назначении и увольнении работников, обобщала сведения о предоставлении отпусков и составляла другую кадровую служебную документацию.

Во время деоккупации региона осенью 2022 они сбежали из Купянского района вместе с российскими войсками и сейчас скрываются от правосудия на временно оккупированных территориях Украины.

На основании собранных Службой безопасности доказательств обеим фигуранткам заочно уведомлено о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Сейчас они в розыске.

Продолжаются комплексные меры по установлению мест их пребывания и привлечения к предусмотренной законом ответственности.

Напомним, полиция Харьковской области ищет 150 коллаборантов из Харьковщины, которые бежали после освобождения территорий Харьковщины. Часть из них осела в РФ, но многие скрываются в ЕС.