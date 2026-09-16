Без света останутся жители двух районов Харькова в субботу: адреса
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
АО «Харьковоблэнерго» предупредило о ремонтных работах, которые проведут в субботу, 19 сентября. В связи с этим света не будет в части Основянского и Слободского районов.
Выключать электричество абонентам планируют с 8:30 до 19:00. Без света останутся жители таких улиц:
- пр. Аэрокосмический, д. 37Б-180, 244, 248;
- ул. Зерновая д. 6, 53, 55, 55Г, 57;
- проулок Зерновой, д. 5А, 5Б, 5В, 5Г;
- ул. Чугуевская, д. 27-33, 78;
- ул. Дмитрия Коцюбайло, д. 2, 2Б, 4, 4А, 38;
- пр-зд Верещаковский, д. 15-23, 30, 36-40;
- ул. Грозненская, д. 32-56А;
- ул. Макеевская, д. 3-83/5, 6-16, 20/24-90;
- проулок Макеевский, д. 3-7А, 4-6;
- 1-й Макеевский в-зд, д. 3-7, 2-4;
- 3-й Макеевский в-зд, д. 7-13, 8-12;
- ул. Шляхетная, д. 1-27, 2/21-24, 17-27/18, 20-24/20;
- ул. Азербайджанская, д. 11-25А, 18/48-30А;
- в-зд Азербайджанский, д. 2-4, 11;
- ул. Качановская, д. 1-26;
- ул. Молочная, д. 56;
- ул. Биологическая, д. 4Б, 13;
- ул. Друкарская д. 21-51, 20-44, 51;
- ул. Надеевская, д. 1-31, 2А-20А;
- ул. Донецкая, д. 28;
- проулок Татьяновский, д. 4, 9-13;
- проулок Узбекский, д. 1-6;
- в-д Смерековый, д. 8-12;
- ул. Лисаветинская, д. 7, 7А, 7Б, 7В.