Без света останутся жители двух районов Харькова в субботу: адреса

АО «Харьковоблэнерго» предупредило о ремонтных работах, которые проведут в субботу, 19 сентября. В связи с этим света не будет в части Основянского и Слободского районов.

Выключать электричество абонентам планируют с 8:30 до 19:00. Без света останутся жители таких улиц: