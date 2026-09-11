Сегодня 11 сентября 2026: какой праздник и день в истории

11 сентября 2022 года Силы обороны Украины, освобождая север Харьковщины, вышли на госграницу: россияне сбежали из Дергачевской и Золочевской громад. В 2001-м состоялась серия масштабных терактов в США. В 1973-м произошел государственный переворот в Чили: президент Альенде застрелился, а к власти пришла хунта во главе с Пиночетом. В 1944-м группа американских военных впервые пересекла границу нацистской Германии. В 1943-м в Харькове создали хор имени Веревки. В 1864-м родился украинский поэт Павел Грабовский. В 9-м армия Римской империи потерпела большое поражение в битве с германцами в Тевтобургском лесу.

Праздники и памятные даты 11 сентября

11 сентября – Всемирный день борьбы с терроризмом.

Начинают праздновать Рош га-Шана – еврейский Новый год.

Также сегодня: День “Нет новостей – это хорошие новости” и День памяти библиотек, начинается Неделя образования взрослых.

11 сентября в истории

11 сентября 9 года армия Римской империи потерпела большое поражение в битве с германцами в Тевтобургском лесу. Подробнее.

11 сентября 1864 года родился украинский поэт Павел Грабовский. Подробнее.

11 сентября 1944 года группа военных США первой среди войск союзников пересекла западную сухопутную границу нацистской Германии. Подробнее.

11 сентября 1943 года в Харькове создали народный хор, который сейчас является государственным украинским хором имени Г. Веревки. Подробнее.

11 сентября 1973 года Вооруженные силы Чили совершили государственный переворот против правительства президента Сальвадора Альенде.

В результате этого переворота власть захватила военная хунта во главе с Аугусто Пиночетом. Альенде был первым демократически избранным марксистским лидером в Латинской Америке. Он победил на выборах 1970 года, набрав 36,6% голосов и был утвержден Конгрессом. В день переворота президент Чили погиб в своем дворце Ла-Монеда в Сантьяго, который бомбили самолеты Военно-воздушных сил Чили. Однако причиной смерти Альенде стала не бомбардировка. То, как он умер, долгое время было поводом для споров. Хотя сразу была выдвинута версия о самоубийстве, многие в это не верили. Точку в деле поставили только после эксгумации тела в 2011 году, последующих экспертиз, расследования и судебного разбирательства. В 2014 году окончательное решение принял Верховный суд Чили, сообщало CNN. Он закрыл расследование смерти президента и подтвердил самоубийство как причину. Альенде застрелился – из автоматической винтовки, которую, по наиболее распространенной версии, ему подарил в свое время Фидель Кастро.

11 сентября 2001 года произошла серия масштабных терактов в США – крупнейшая в истории человечества по количеству жертв. Подробнее.

11 сентября 2022 года Силы обороны Украины, освобождая север Харьковщины, вышли на госграницу: россияне бежали из Дергачевской и Золочевской громад. Подробнее.

Церковный праздник 11 сентября

11 сентября чтят память преподобной Феодоры Александрийской. Подробнее.

Народные приметы

Если в лесу много грибов, то зима будет суровой.

Если еще летают пчелы, то зима придет поздно.

Если уже поднялись озимые, в следующем году будет хороший урожай.

Что нельзя делать 11 сентября

Нельзя начинать новые дела.

В то же время нельзя лениться.

Нельзя свататься и жениться.

День не подходит для совершения больших покупок.