Сегодня 11 сентября: какой праздник и день в истории

11 сентября 2022 года Силы обороны Украины во время освобождения Харьковщины вышли на госграницу. 11 сентября 2001 года произошла серия масштабных терактов в США. В 1943-м в Харькове создали хор имени Веревки. В 1864-м родился украинский поэт Павел Грабовский. В 9-м армия Римской империи потерпела большое поражение в битве с германцами в Тевтобургском лесу.

Праздники и памятные даты 11 сентября

11 сентября – Всемирный день борьбы с терроризмом.

11 сентября в истории

11 сентября 9 года армия Римской империи потерпела большое поражение в битве с германцами в Тевтобургском лесу.

Это был переломный момент в римской истории. После победы германцев Рейн стал границей между империей и варварами на ближайшие сотни лет. Сражение длилось несколько дней – традиционно датируют его с 8 по 11 сентября.

Земли германцев римляне покорили во времена правления одного из самых известных императоров – Октавиана Августа. В отличие от ряда «коллег» на римском престоле, этого императора не особенно интересовали дальние завоевания на Востоке. Гораздо больше он беспокоился о безопасности северных границ, от которых до Рима было не так и далеко. Сам Октавиан Август не был выдающимся полководцем и доверял это дело профессионалам. Среди них – будущему императору Тиберию. Именно он активно участвовал в завоевании альпийских областей и покорении Паннонии (на западе современной Венгрии). Тем временем другой полководец – Децим Клавдий Друз (известный как Германик) выбил германцев с римских территорий и с своими легионами перешел Рейн. Они дошли до Северного моря, где обложили ежегодной данью фризов. После смерти Друза в 9 году до н.э. противостояние с германцами продолжил Тиберий. В первые годы нашей эры легионы под его командованием уже контролировали территории между Рейном и Эльбой. Начиная с 5-го года, в составе Римской империи была провинция Германия. Римляне начали строить свою власть на захваченных территориях по традиционной «схеме»: планировали перепись населения, вводили налогообложение, проводили мобилизацию германцев в свою армию.

Однако дальнейшие планы — покорить сильное западногерманское царство марокманов — не воплотились в жизнь из-за восстания в Паннонии и Далмации (на территории Балкан). Тиберия перебросили на усмирение повстанцев, а наместником Германии назначили бывшего проконсула Сирии Публия Квинтилия Вара, который, очевидно, не обладал необходимыми чертами характера, чтобы обуздать «варваров». Стоило Тиберию в 9-м году утихомирить Паннонию и Далмацию, как восстала Германия. Восстание возглавил 25-летний сын вождя одного из германских племен – Арминий.

Он командовал отрядом германцев в римской армии и имел римское гражданство. Более того — пользовался доверием наместника Квинтилия Вара и был частым гостем за его столом. А параллельно подбивал других вождей племен вместе выступить против захватчиков. Один из вождей предупредил Вара о готовящемся мятеже, но тот настолько доверял Арминию, что не поверил. У историков есть несколько версий дальнейших событий. Первая: сработал замысел Арминия – восстали отдаленные германские племена, Вар отправился с войсками подавлять восстание, Арминий со своим отрядом якобы пошел с римлянами, но впоследствии отстал и ударил в тыл. Вторая: Вар просто отводил войска из центральной Германии в зимние лагеря ближе к Рейну, и во время этого движения Арминий и его люди отстали, перебили несколько римских отрядов и догнали войска Вара и обоз с женщинами и детьми на марше — в Тевтобургском лесу. Что бы ни предшествовало сражению, в течение последующих трех дней германцы истребили всю колонну римлян. Квинтилий Вар и его офицеры, получив ранения, приняли решение заколоться, чтобы не попасть в плен. Остатки войска бросали оружие, гибли и сдавались. Лишь незначительная часть конницы смогла бежать за Рейн. Пленных германцы принесли в жертву своим богам. По разным оценкам, погибли от 18 до 27 тысяч римлян.

Быстро «дать сдачи» германцам римляне не могли – войска Тиберия были истощены и находились на значительном расстоянии от театра боевых действий. Октавиан Август усилил мобилизацию в империи – но не столько для повторного покорения германцев, сколько для защиты от них, если войска Арминия захотят пойти дальше на юг. В 10-м году Тиберий все же сразился с германцами на их землях и захватил в плен некоторых вождей, однако земли за Рейном не вернул. Он лишь обезопасил Галлию (территорию современной Франции). По оценке древнеримского историка Флора следствие битвы в Тевтобургском лесу для Рима было следующим: «Империя, которую не задержало побережье океана, была остановлена ​​на берегу реки (Рейна)».

11 сентября 1864 года родился украинский поэт Павел Грабовский.

Он учился в Харьковской духовной семинарии, откуда Грабовского исключили за принадлежность к харьковской группе революционной народной организации «Черный передел». А после – сослали в родное село на Сумщине под полицейский надзор. Во время службы в армии жандармерия раскрыла участие Павла в составлении и распространении воззваний народников, за что его судили и на пять лет сослали в Сибирь. Он и там не остановился – составил протест-воззвание политзаключенных «Заявление российскому правительству», за что получил еще три года тюрьмы. Там же, в ссылке и тюрьме, Грабовский и начал системную литературную деятельность.

«Отправляет стихи в галицкие журналы, где печатаются его статьи, очерки. Занимается переводами. Находился в ссылке в Вилюйске (с 1893-го), Якутске (с 1896-го), Тобольске (с 1899-го). Вернуться в родную Украину ему было не суждено. На чужбине провел 20 лет из своих 38-ми», — пишет о Грабовском Украинский институт национальной памяти.

Умер поэт в российском Тобольске в 1902 году – от туберкулеза.

11 сентября 1943 года в Харькове создали народный хор, который сейчас является государственным украинским хором имени Г. Веревки.

В этот день вышло Постановление Совета народных комиссаров УССР №246 «Об организации Государственного украинского народного хора». Григорий Веревка, назначенный художественным руководителем и главным дирижером хора, на тот момент был научным сотрудником Института фольклора АН УССР. В постановлении распорядились: «Организовать Государственный украинский хор в количестве 134 человека (84 певца, 34 – артисты оркестра народных инструментов, 16 – артисты балета), поставить перед ними задачи: способствовать развитию украинского народного хорового и музыкально-хореографического искусства и его пропаганды».

«Григорий Веревка сомневался, какого направления должен быть новый коллектив – академического или народного, ведь ему была близка академическая манера вокала. Мечты детства перевесили на сторону народного пения. Разместился коллектив в городе Харькове, на улице Сумской, 61 (небольшая комната), в этом городе и начался подбор артистов, — пишут об истории коллектива на сайте Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Г. Г. Веревки. — Это было нелегко, Веревка с Миньковским (директором хора – Ред.) ездили по селам и городкам в поисках талантов».

В коллектив пригласили 16 певцов-кобзарей. Позже пополнили ансамблем бандуристов, который нашел Григорий Веревка в Полтаве. Буквально, «следуя за фронтом», Веревка и Миньковский расспрашивали по селам, есть ли где парни и девушки, которые хорошо играют, поют или танцуют. Так постепенно и добрались до Киева, где и остановились после изгнания из города нацистских оккупантов.

11 сентября 2001 года произошла серия масштабных терактов в США – крупнейшая в истории человечества по количеству жертв. Массированное нападение в различных локациях с использованием пассажирских самолетов совершила исламистская организация «Аль-Каида». Жертвами террористов стали почти 3000 человек, еще вдвое больше были ранены. В этот день в США действовали четыре группы террористов-смертников – всего 19 человек. Они захватили в полете четыре пассажирских авиалайнера американских компаний «United Airlines» и «American Airlines». В каждой из групп террористов был по меньшей мере один, у которого была летная подготовка. Перехватив управление самолетами, террористы направили один из них по зданию Пентагона, еще два – по башням Всемирного торгового центра (башням-близнецам) в Нью-Йорке.

Четвертый самолет не достиг цели – он упал в поле в Пенсильвании (пассажиры и члены экипажа помешали террористам ценой собственной жизни). Наиболее трагическим по результатам стал удар по башням-близнецам. Оба 110-этажных здания обрушились, разрушив при этом и несколько соседних строений.

После этих событий президент США Джордж Буш – младший объявил войну терроризму. В обращении к нации из Овального кабинета он, в частности, сказал: «мы выиграем войну против терроризма». А 20 сентября в обращении к Конгрессу расширил этот тезис до обещания: «Наша война с терроризмом начинается с «Аль-Каиды», но этим не окончится. Она не завершится, пока каждая террористическая группа в мире не будет найдена, остановлена ​​и побеждена». В дальнейшем США совершили вторжение в Афганистан, чтобы убрать от власти Талибан, который прятал представителей «Аль-Каиды». Война в Афганистане (вместе с параллельным развитием там демократических институтов) длилась почти 20 лет. Однако в конце концов, в 2021-м, США вывели войска. И одновременно с их выводом Талибан вернулся к власти в стране. При этом всем «террорист №1», лидер «Аль-Каиды» Усама бен Ладен вплоть до 2004 года отрицал причастность к теракту, что спровоцировало множество теорий заговора. В конце концов, бен Ладен взял ответственность на себя, «предъявив» США за поддержку Израиля, санкции против Ирака и присутствие американских войск в Саудовской Аравии. Самого главного террориста американские спецназовцы выследили и убили спустя десять лет после этих событий – в 2011-м.

11 сентября 2022 года было днем ​​массового потока положительных новостей с севера Харьковщины. Силы обороны заходили в населенные пункты, откуда панически бежали российские оккупанты. В течение дня украинские флаги развевались уже на государственной границе. Первым бегство захватчиков из Казачьей Лопани подтверждал глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил об освобождении Чкаловского.

«На Харьковском направлении мы начали продвигаться не только на юг и восток, но и на север. До выхода на государственную границу остается 50 км», – написал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Днем пресс-служба Дергачевского горсовета опубликовала фото Государственного Флага Украины над Казачьей Лопанью и видео из Токаревки — также с украинским флагом. Одновременно о том, что захватчики «сели в автобусы и выехали» из приграничных населенных пунктов, сообщил глава Золочевской громады Виктор Коваленко. Появились сообщения об освобождении Липцев и Больших Проходов — там на острие атаки были воины Территориальной обороны. Следом Вячеслав Задоренко опубликовал видео своей встречи с жителями Казачьей Лопани – он зашел в населенный пункт вместе с воинами Сил обороны.

В Великом Бурлуке и Волчанске, из которых сбежали захватчики, местные жители самостоятельно сняли российские флаги со зданий и показательно вытирали ноги об эти тряпки. К вечеру Силы обороны вышли на государственную границу. Сначала появилось видео терроборонцев из Гоптовки.

А следом «Хартия» установила флаг на самой полосе госграницы.

Видео: Всеволод Кожемяко

В течение дня также появлялись видео из освобожденного накануне Изюма.

Видео: Юрий Кочевенко

К вечеру россияне решили отомстить за унижение своих военных, ударив ракетами по харьковской ТЭЦ-5. Местами по области исчез свет. После чего президент Украины Владимир Зеленский сообщил оккупантам один из базовых принципов украинского сопротивления: «Вы до сих пор думаете, что мы «один народ»? Вы до сих пор думаете, что сможете нас испугать, сломать, склонить к уступкам? Вы действительно так ничего не поняли? Не поняли, кто мы? За что мы? О чем мы? Читайте по губам. Без газа или без вас? Без вас. Без света или без вас? Без вас. Без воды или без вас? Без вас. Без еды или без вас? Без вас. Холод, голод, тьма и жажда – для нас не так страшны и смертельны, как ваши «дружба и братство». Но история все расставит по местам. И мы будем с газом, светом, водой и едой… и БЕЗ вас!»

Церковный праздник 11 сентября

11 сентября чтят память преподобной Феодоры Александрийской. Феодора жила в Александрии, в V веке. Она была замужем и изменила мужу. А после этого решила скрыться в монастыре, чтобы искупить грех. Причем искупать пошла в мужской монастырь, переодевшись мужчиной – чтобы муж ее не нашел. Восемь лет Феодора провела в монастыре в молитвах и постах. А когда однажды покинула обитель, отправившись по делам монастыря в дорогу, то попала в курьезную ситуацию. К ней стала заигрывать (думая, что Феодора – мужчина) дочь хозяина одной из гостиниц. Когда же не добились взаимности, то решила отомстить: родила ребенка и заявила, что это ребенок от монаха (Феодоры). Феодора не призналась, что она – женщина, взяла чужого младенца и семь лет растила в шалаше у монастыря. Игумен в конце концов сжалился и позволил Феодоре вернуться в монастырь с ребенком – это был мальчик. Святая прожила в монастыре еще два года и скончалась. И только после этого монахи узнали, что она была женщиной. Все, кто оскорблял ее из-за истории с якобы незаконным ребенком, покаялись. А муж Феодоры, узнав о ее смерти, принял постриг в этом монастыре. Что касается мальчика, которого воспитывала святая, то впоследствии он стал игуменом этого монастыря.

Народные приметы

Если в лесу много грибов, то зима будет суровой.

Если еще летают пчелы, то зима придет поздно.

Если уже поднялись озимые, в следующем году будет хороший урожай.

Что нельзя делать 11 сентября

Нельзя начинать новые дела.

В то же время нельзя лениться.

Нельзя свататься и жениться.

День не подходит для совершения больших покупок.