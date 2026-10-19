Live
  • Пн 19.10.2026
  • Харьков  +12°С
  • USD 44.86
  • EUR 50.5

Сегодня 19 октября 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   19.10.2026
Оксана Горун
Подпишитесь на нас в Google
Сегодня 19 октября 2026: какой праздник и день в истории

19 октября – Всеукраинский день ответственности человека. В этот день в 2005 году в Багдаде начался суд над Саддамом Хусейном. В 1962-м суд вынес приговор убийце Степана Бандеры. В 1956-м СССР и Япония подписали декларацию о прекращении состояния войны. В 1955-м советские войска покинули территорию Австрии. В 1918-м провозгласили Западноукраинскую народную республику. В 1813-м армия Наполеона потерпела поражение в Сражении народов. В 1781-м армия США выиграла последнюю битву в Войне за независимость. А в 1453-м капитуляцией Англии завершилась Столетняя война.

Праздники и памятные даты 19 октября

19 октября в Украине – Всеукраинский день ответственности человека.

В мире — Всемирный день здоровья суставов и костей у детей.

Также сегодня: Международный день джина с тоником, День «Оцените свою жизнь», День осведомленности о ЛГБТ-центрах.

19 октября в истории

19 октября 1453 года англичане капитулировали в Бордо. Этим завершилась Столетняя война, которая на самом деле продолжалась 116 лет. Подробнее.

19 октября 1781 года армия США взяла Йорктаун в Вирджинии. Подробнее.

Битва за Йорктаун в США
Картина «Осада Йорктауна» работы Огюста Кудеры. Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Couder_Yorktown_Versailles.JPG

19 октября 1813 года поражением армии Наполеона завершилась Битва народов.

19 октября 1918 года во Львове провозгласили образование Западноукраинской народной республики. Подробнее.

19 октября 1955 года советские войска окончательно вышли из оккупационной зоны в Австрии. Подробнее.

19 октября 1956 года СССР и Япония подписали декларацию о прекращении состояния войны и восстановлении дипломатических отношений.  Подробнее.

19 октября 1962 года суд в ФРГ вынес приговор агенту КГБ Богдану Сташинскому – убийце Степана Бандеры и Льва РебетаПодробнее.

19 октября 2005 года в Багдаде начался суд над Саддамом Хусейном. Пятого президента и диктатора Ирака судили за преступления против человечности. Подробнее.

Церковный праздник 19 октября

19 октября чтят память пророка Иоиля. Подробнее.

Народные приметы

Если 19 октября выпал снег, следующее лето будет теплым.

Если утром небо желтого цвета – скоро пойдут дожди.

Что нельзя делать 19 октября

Нельзя оставлять сушить вещи на ночь – чтобы туда нечистое не вселилось.

Нельзя отказывать в подаянии.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Дрон РФ влетел в крышу многоэтажки на Салтовке: подробности от Терехова
Дрон РФ влетел в крышу многоэтажки на Салтовке: подробности от Терехова
18.10.2026, 23:31
Новости Харькова — главное за 18 октября: «прилеты» БпЛА и детали спецоперации
Новости Харькова — главное за 18 октября: «прилеты» БпЛА и детали спецоперации
18.10.2026, 23:32
Задержание диверсанта РФ на Салтовке: в «Хартии» раскрыли детали спецоперации
Задержание диверсанта РФ на Салтовке: в «Хартии» раскрыли детали спецоперации
18.10.2026, 17:32
Дождь и до +18 в Харькове: прогноз погоды на понедельник, 19 октября
Дождь и до +18 в Харькове: прогноз погоды на понедельник, 19 октября
18.10.2026, 18:47
Утренние удары по Харькову: «Шахеды» атаковали Основянский район
Утренние удары по Харькову: «Шахеды» атаковали Основянский район
18.10.2026, 08:27
Новости Харькова — главное за 19 октября: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 19 октября: как прошла ночь
19.10.2026, 07:18

Новости по теме:

18.10.2026
Сегодня 18 октября 2026: какой праздник и день в истории
17.10.2026
Сегодня 17 октября 2026: какой праздник и день в истории
16.10.2026
Сегодня 16 октября 2026: какой праздник и день в истории
15.10.2026
Сегодня 15 октября 2026: какой праздник и день в истории
14.10.2026
Сегодня 14 октября 2026: какой праздник и день в истории


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сегодня 19 октября 2026: какой праздник и день в истории», то посмотрите больше в разделе Календарь на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 19 октября 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 октября – Всеукраинский день ответственности человека. В этот день в 2005 году в Багдаде начался суд над Саддамом Хусейном".