Сегодня 19 октября 2026: какой праздник и день в истории

19 октября – Всеукраинский день ответственности человека. В этот день в 2005 году в Багдаде начался суд над Саддамом Хусейном. В 1962-м суд вынес приговор убийце Степана Бандеры. В 1956-м СССР и Япония подписали декларацию о прекращении состояния войны. В 1955-м советские войска покинули территорию Австрии. В 1918-м провозгласили Западноукраинскую народную республику. В 1813-м армия Наполеона потерпела поражение в Сражении народов. В 1781-м армия США выиграла последнюю битву в Войне за независимость. А в 1453-м капитуляцией Англии завершилась Столетняя война.

Праздники и памятные даты 19 октября

19 октября в Украине – Всеукраинский день ответственности человека.

В мире — Всемирный день здоровья суставов и костей у детей.

Также сегодня: Международный день джина с тоником, День «Оцените свою жизнь», День осведомленности о ЛГБТ-центрах.

19 октября в истории

19 октября 1453 года англичане капитулировали в Бордо. Этим завершилась Столетняя война, которая на самом деле продолжалась 116 лет. Подробнее.

19 октября 1781 года армия США взяла Йорктаун в Вирджинии. Подробнее.

19 октября 1813 года поражением армии Наполеона завершилась Битва народов.

19 октября 1918 года во Львове провозгласили образование Западноукраинской народной республики. Подробнее.

19 октября 1955 года советские войска окончательно вышли из оккупационной зоны в Австрии. Подробнее.

19 октября 1956 года СССР и Япония подписали декларацию о прекращении состояния войны и восстановлении дипломатических отношений. Подробнее.

19 октября 1962 года суд в ФРГ вынес приговор агенту КГБ Богдану Сташинскому – убийце Степана Бандеры и Льва Ребета. Подробнее.

19 октября 2005 года в Багдаде начался суд над Саддамом Хусейном. Пятого президента и диктатора Ирака судили за преступления против человечности. Подробнее.

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Церковный праздник 19 октября

19 октября чтят память пророка Иоиля. Подробнее.

Народные приметы

Если 19 октября выпал снег, следующее лето будет теплым.

Если утром небо желтого цвета – скоро пойдут дожди.

Что нельзя делать 19 октября

Нельзя оставлять сушить вещи на ночь – чтобы туда нечистое не вселилось.

Нельзя отказывать в подаянии.