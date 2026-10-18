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Где летят ракеты и БпЛА: карта стала открытой, а в Харькове готовят ИИ-аналог

Общество 09:03   18.10.2026
Елена Нагорная
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Где летят ракеты и БпЛА: карта стала открытой, а в Харькове готовят ИИ-аналог

В приложении «Повітряна тривога» появилась карта приблизительного расположения и направления движения российских целей, в частности крылатых ракет и беспилотников.

Проект реализовали совместно Минцифры, Министерство обороны, Воздушные силы ВСУ и украинские IT-компании, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

«Во время воздушных атак каждая минута имеет значение для безопасности. Поэтому важно, чтобы люди имели быстрый доступ к проверенной военными информации и не тратили время на поиск сообщений в непроверенных источниках», — отметил Корецкий.

Премьер в то же время подчеркнул, что карта не отображает точное местоположение целей в реальном времени, поэтому в случае объявления тревоги необходимо сразу направляться в укрытие.

Как пояснили в МОУ, обновленная карта доступна в приложении «Повітряна тривога» (AppStore, Google Play) и на официальной карте воздушных тревог Украины. На ней отображаются отметки некоторых воздушных целей, в частности крылатых ракет, «Бандеролей», беспилотников типа «Шахед». Масштаб можно увеличивать. Также можно включить тепловую карту («Повышенная опасность»), чтобы увидеть ориентировочное направление движения воздушных целей.

На обновление приложения отреагировал популярный харьковский мониторинговый канал TLk News. Основатель ресурса поддержал инициативу, однако отметил, что любая подобная система имеет задержку и погрешность, поэтому отсутствие цели на карте не гарантирует отсутствия опасности.

«То есть вполне возможна ситуация, когда воздушная цель уже находится в определенном районе, но на карте она еще не отображается или ее положение не соответствует текущей ситуации», — объяснили в публикации.

Также в TLk News анонсировали разработку собственной карты воздушной обстановки. Ее визуализация будет базироваться на сообщениях, обработке и фильтрации данных непосредственно командой канала с привлечением ИИ-агента, что должно обеспечить мгновенное появление информации об угрозах, хоть их местоположение также будет приблизительным.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2026 в 09:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В приложении «Повітряна тривога» появилась карта приблизительного расположения и направления движения российских целей, в частности крылатых ракет и беспилотников.".