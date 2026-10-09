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«Желтый» – 30 секунд, «красный» – минута: новые правила тревог в Харькове

Общество 16:10   09.10.2026
Виктория Яковенко
«Желтый» – 30 секунд, «красный» – минута: новые правила тревог в Харькове Фото: ХГС

В Харькове изменили сигналы системы оповещения населения, сообщили в пресс-службе городского совета.

«Для исполнения требований постановления Кабинета Министров Украины от 4 сентября 2026 года №1092 внесены изменения в сигналы местной автоматизированной системы централизованного оповещения города Харьков», — пояснили в мэрии.

Теперь продолжительность звукового сигнала воздушной тревоги зависит от уровня угрозы:

  • желтый уровень – 30 секунд;
  • красный уровень – 1 минута.

При объявлении воздушной тревоги будут также сообщать уровень и тип угрозы.

А отбой тревоги будет сопровождаться только текстовым сообщением — без звукового сигнала «Внимание всем!».

Напомним, ранее Харьковский городской голова Игорь Терехов ответил на вопрос касательно изменения системы воздушных тревог и комендантского часа в Харькове. Он отмечал: «Если правительство примет соответствующее решение о внедрении системы, которая будет в государстве, конечно мы будем переходить. Но эффективность сегодня, которая есть в Харькове, она стопроцентная».

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 9 октября 2026 в 16:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове изменили сигналы системы оповещения населения, сообщили в пресс-службе городского совета.".