«Желтый» – 30 секунд, «красный» – минута: новые правила тревог в Харькове
В Харькове изменили сигналы системы оповещения населения, сообщили в пресс-службе городского совета.
«Для исполнения требований постановления Кабинета Министров Украины от 4 сентября 2026 года №1092 внесены изменения в сигналы местной автоматизированной системы централизованного оповещения города Харьков», — пояснили в мэрии.
Теперь продолжительность звукового сигнала воздушной тревоги зависит от уровня угрозы:
- желтый уровень – 30 секунд;
- красный уровень – 1 минута.
При объявлении воздушной тревоги будут также сообщать уровень и тип угрозы.
А отбой тревоги будет сопровождаться только текстовым сообщением — без звукового сигнала «Внимание всем!».
Напомним, ранее Харьковский городской голова Игорь Терехов ответил на вопрос касательно изменения системы воздушных тревог и комендантского часа в Харькове. Он отмечал: «Если правительство примет соответствующее решение о внедрении системы, которая будет в государстве, конечно мы будем переходить. Но эффективность сегодня, которая есть в Харькове, она стопроцентная».