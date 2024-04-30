Теперь в Харькове всех собак выгуливать на поводке, опасным — надеть намордник
Новые правила содержания домашних животных в Харькове утвердили на внеочередной сессии горсовета.
Новые правила содержания домашних животных усиливают ответственность владельцев животных за их содержание, устанавливают нормы площади для домашних животных, которые содержатся в доме, квартире или вольере с учетом размера животного.
Согласно новым правилам, владельцам домашних животных запрещается выгуливать собак без поводка, а собак опасных пород (соответствующий перечень утвержден постановлением Кабмина), — без намордника вне огражденной площадки для выгула и дрессировки собак.
В 2023 году в Харьковский горсовет поступило 137 обращений граждан относительно нарушений установленных норм содержания бездомных и домашних животных. Харьковчане жаловались, что некоторые владельцы животных допускают их самовыгул и бесконтрольное размножение, а также не обеспечивают надлежащими условиями содержания.
Читайте также: Служебные собаки вынюхивают вражеские мины на Харьковщине (видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: животное, намордник, новые правила, поводок, решение, сесія, сессия, собака, содержание домашних любимцев, Харьков, Харьковский горсовет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Теперь в Харькове всех собак выгуливать на поводке, опасным — надеть намордник»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 14:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новые правила содержания домашних животных в Харькове утвердили на внеочередной сессии горсовета.".