Теперь в Харькове всех собак выгуливать на поводке, опасным — надеть намордник

Новые правила содержания домашних животных в Харькове утвердили на внеочередной сессии горсовета.

Новые правила содержания домашних животных усиливают ответственность владельцев животных за их содержание, устанавливают нормы площади для домашних животных, которые содержатся в доме, квартире или вольере с учетом размера животного.

Согласно новым правилам, владельцам домашних животных запрещается выгуливать собак без поводка, а собак опасных пород (соответствующий перечень утвержден постановлением Кабмина), — без намордника вне огражденной площадки для выгула и дрессировки собак.

В 2023 году в Харьковский горсовет поступило 137 обращений граждан относительно нарушений установленных норм содержания бездомных и домашних животных. Харьковчане жаловались, что некоторые владельцы животных допускают их самовыгул и бесконтрольное размножение, а также не обеспечивают надлежащими условиями содержания.