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Авария на мосту на Харьковщине: трех человек госпитализировали (фото)

Происшествия 19:01   14.11.2026
Виктория Яковенко
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Авария на мосту на Харьковщине: трех человек госпитализировали (фото)

ДТП с пострадавшими произошло 13 ноября на мосту автомобильной дороги Р-51 вблизи села Тарановка Чугуевского района, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo Lanos во время движения не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Kia», — отметили правоохранители.

В результате аварии телесные повреждения получили водитель Daewoo, водитель автомобиля Kia и ее шестилетняя дочь. Пострадавших госпитализировали.

Обе машины получили механические повреждения.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Досудебное расследование продолжается.

ДТП на Харьковщине

Напомним, ДТП со «скорой» произошло в Харькове 11 ноября. Автомобиль медиков перевернулся на перекрестке проспекта Тракторостроителей и Салтовского шоссе. Директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта в комментарии «Суспільному» сообщил: в «скорой» были водитель, медик и мать с ребенком. У женщин и ребенка ушибы, водитель не пострадал.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2026 в 19:01;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП с пострадавшими произошло 13 ноября на мосту автомобильной дороги Р-51 вблизи села Тарановка Чугуевского района, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".