Авария на мосту на Харьковщине: трех человек госпитализировали (фото)
ДТП с пострадавшими произошло 13 ноября на мосту автомобильной дороги Р-51 вблизи села Тарановка Чугуевского района, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo Lanos во время движения не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Kia», — отметили правоохранители.
В результате аварии телесные повреждения получили водитель Daewoo, водитель автомобиля Kia и ее шестилетняя дочь. Пострадавших госпитализировали.
Обе машины получили механические повреждения.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ДТП со «скорой» произошло в Харькове 11 ноября. Автомобиль медиков перевернулся на перекрестке проспекта Тракторостроителей и Салтовского шоссе. Директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта в комментарии «Суспільному» сообщил: в «скорой» были водитель, медик и мать с ребенком. У женщин и ребенка ушибы, водитель не пострадал.