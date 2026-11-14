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СБУ поразила «сердце российской нефтяной отрасли»: подробности (видео)

Мир 13:03   14.11.2026
Виктория Яковенко
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СБУ поразила «сердце российской нефтяной отрасли»: подробности (видео) Фото: Генштаб ВСУ

13 ноября дальнобойные беспилотники Центра спецопераций «Альфа» СБУ атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию ​​»Самара» вблизи поселка Просвет Самарской области РФ.

«Предварительно, подтверждено поражение резервуаров для хранения нефти. ЛПДС «Самара» — один из важнейших узлов российской нефтетранспортной системы. Сюда по магистральным трубопроводам поступает нефть из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов рф. На станции смешивают нефть с разным содержанием серы, чтобы получить экспортный сорт Urals. На него приходится до 50% от общего объема российского нефтяного экспорта”, — рассказали в Службе безопасности Украины.

На территории объекта вспыхнул пожар – горели несколько резервуаров с нефтью, отметили в Генштабе ВСУ.

«Эта станция — сердце российской нефтяной отрасли. Так что каждый пораженный резервуар в Самаре бьет непосредственно по главному источнику денег, из которых агрессор оплачивает ракеты, дроны и войну против Украины», — подчеркнули в Генштабе.

Видео: Exilenova+

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2026 в 13:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 ноября дальнобойные беспилотники Центра спецопераций «Альфа» СБУ атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию ​​»Самара» вблизи поселка Просвет Самарской области РФ.".