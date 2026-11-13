Длиной до 2,2 м, верхние полки со столиками: Укрзализница показала новые купе

Вагоны нового поколения, которые, возможно, начнут курсировать по стране в 2027 году, будут существенно отличаться от нынешних. Макет будущего купе можно посмотреть на Южном вокзале в Киеве, сообщила пресс-служба железнодорожного ведомства.

«В частности, спальное место продлится до 2,2 м (!). Также здесь будет более комфортная верхняя полка с «динамическим» столиком, больше места для верхней одежды и обуви, удлиненный обеденный стол без острых углов и обновленный формат освещения», — говорят в Укрзализныце.

По данным ведомства, новые вагоны рассчитаны на 44 пассажирских места (+10% к стандартной вместимости купейного вагона). Срок службы — 50 лет. В 2025-2026 годах было законтрактовано производство 15 таких вагонов. Первые из них должны пополнить парк в конце 2027 года.

В то же время в Укрзализныци говорят, что еще принимают предложения по их доработке.

«Загляните в макет нового купе и оставьте честный отзыв: что вам понравилось, а что еще можно «докрутить». Обещаем много объятий и эксклюзивные призы авторам трех самых интересных предложений!» — предлагают в Укрзализныце.

Видео: t.me/UkrzalInfo

Напомним, ранее глава правления АО «Укрзалізниця» Александр Перцовский в эфире нацмарафона заверил, что железная дорога не покинет прифронтовые громады несмотря на постоянные обстрелы. Однако ведомство будет менять протоколы безопасности, адаптируясь к новым вызовам.