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Длиной до 2,2 м, верхние полки со столиками: Укрзализница показала новые купе

Транспорт 21:07   13.11.2026
Татьяна Литвина
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Длиной до 2,2 м, верхние полки со столиками: Укрзализница показала новые купе Фото: скрин видео t.me/UkrzalInfo

Вагоны нового поколения, которые, возможно, начнут курсировать по стране в 2027 году, будут существенно отличаться от нынешних. Макет будущего купе можно посмотреть на Южном вокзале в Киеве, сообщила пресс-служба железнодорожного ведомства. 

«В частности, спальное место продлится до 2,2 м (!). Также здесь будет более комфортная верхняя полка с «динамическим» столиком, больше места для верхней одежды и обуви, удлиненный обеденный стол без острых углов и обновленный формат освещения», — говорят в Укрзализныце.

По данным ведомства, новые вагоны рассчитаны на 44 пассажирских места (+10% к стандартной вместимости купейного вагона). Срок службы — 50 лет. В 2025-2026 годах было законтрактовано производство 15 таких вагонов. Первые из них должны пополнить парк в конце 2027 года.

В то же время в Укрзализныци говорят, что еще принимают предложения по их доработке.

«Загляните в макет нового купе и оставьте честный отзыв: что вам понравилось, а что еще можно «докрутить». Обещаем много объятий и эксклюзивные призы авторам трех самых интересных предложений!» — предлагают в Укрзализныце.

Видео: t.me/UkrzalInfo

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Напомним, ранее глава правления АО «Укрзалізниця» Александр Перцовский в эфире нацмарафона заверил, что железная дорога не покинет прифронтовые громады несмотря на постоянные обстрелы. Однако ведомство будет менять протоколы безопасности, адаптируясь к новым вызовам.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2026 в 21:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вагоны нового поколения, которые начнут курсировать по стране в конце 2027 года, будут иметь существенные отличия. Макет будущего купе установили в Киеве".