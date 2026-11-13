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Отдала 60 тысяч за «исцеление» сына: женщину с Харьковщины обманул маг – НПУ

Общество 15:23   13.11.2026
Виктория Яковенко
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Отдала 60 тысяч за «исцеление» сына: женщину с Харьковщины обманул маг – НПУ

Правоохранители разоблачили в Киеве «мага», который, по данным следствия, обманул жительницу Харьковщины. Отмечается, что фигурант обещал женщине исцелить ее 7-летнего сына с особенностями развития.

В ГУ Нацполиции в городе Киев сообщили, что житель столицы создал страницы на различных интернет-платформах, где размещал объявления о предоставлении «магических» услуг, в частности исцеления от различных болезней.

«Так, в одном из мессенджеров к псевдоцелителю обратилась жительница Харьковщины, 7-летний сын которой имеет расстройства здоровья и нуждается в специализированной медицинской помощи. Надеясь на выздоровление ребенка, мать натолкнулась на объявление о якобы возможности исцеления с помощью «магических» ритуалов», — установило следствие.

Мужчина убедил потерпевшую в необходимости проведения платных консультаций и специальных дистанционных «обрядов», которые якобы должны помочь вылечить мальчика, рассказали правоохранители.

Таким образом, фигурант получил от нее 60 тысяч гривен, добавили в полиции.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в мошенничестве. Если вину докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

маг обманул жительницу Харьковщины

маг обманул жительницу Харьковщины

маг обманул жительницу Харьковщины

маг обманул жительницу Харьковщины

маг обманул жительницу Харьковщины

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2026 в 15:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили в Киеве «мага», который, по данным следствия, обманул жительницу Харьковщины.".