За сутки из-за ударов РФ по Харьковщине пострадали 11 мирных жителей

Десять населенных пунктов обстреляли россияне в течение минувших суток. В результате «прилетов» пострадали 11 людей, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Златополь получили ранения 88-летний мужчина и ребята 16 и 11 лет, получила острую реакцию на стресс 38-летняя женщина; в пос. Малиновка получили ранения женщины 63, 70 и 42 лет, 73-летний мужчина и 16-летний парень, получили острую реакцию на стресс 45-летний мужчина и 9-летний мальчик», – уточнил Синегубов.

В течение суток по Харьковщине прилетело такое вооружение:

две ракеты;

БпЛА типа «Герань-2»;

три fpv-дрона;

85 БпЛА (тип устанавливается).

В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.