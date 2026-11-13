Live
  • Пт 13.11.2026
  • Харьков  +5°С
  • USD 45.38
  • EUR 50.34

За сутки из-за ударов РФ по Харьковщине пострадали 11 мирных жителей

Происшествия 08:55   13.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
Подпишитесь на нас в Google
За сутки из-за ударов РФ по Харьковщине пострадали 11 мирных жителей

Десять населенных пунктов обстреляли россияне в течение минувших суток. В результате «прилетов» пострадали 11 людей, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Златополь получили ранения 88-летний мужчина и ребята 16 и 11 лет, получила острую реакцию на стресс 38-летняя женщина; в пос. Малиновка получили ранения женщины 63, 70 и 42 лет, 73-летний мужчина и 16-летний парень, получили острую реакцию на стресс 45-летний мужчина и 9-летний мальчик», – уточнил Синегубов.

В течение суток по Харьковщине прилетело такое вооружение:

  • две ракеты;
  • БпЛА типа «Герань-2»;
  • три fpv-дрона;
  • 85 БпЛА (тип устанавливается).

В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.

Читайте также: Бои на Харьковщине утихают: был лишь один штурм

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Новые тарифы на воду утвердил исполком Харьковского горсовета
Новые тарифы на воду утвердил исполком Харьковского горсовета
12.11.2026, 19:15
Враг разрушил ТЭЦ-5 и ударил по ТЭЦ-3: что с отоплением, сообщил Терехов
Враг разрушил ТЭЦ-5 и ударил по ТЭЦ-3: что с отоплением, сообщил Терехов
12.11.2026, 16:23
Уже 30 км под защитой: в Харькове нашли способ борьбы с дронами на оптоволокне
Уже 30 км под защитой: в Харькове нашли способ борьбы с дронами на оптоволокне
12.11.2026, 20:32
«Чтобы не уезжали»: в Харькове планируют сохранить бесплатный проезд в 2027-м
«Чтобы не уезжали»: в Харькове планируют сохранить бесплатный проезд в 2027-м
12.11.2026, 19:46
Укрытие устанавливают в Саржином яру в Харькове: от чего оно защитит (видео)
Укрытие устанавливают в Саржином яру в Харькове: от чего оно защитит (видео)
12.11.2026, 15:36
За сутки из-за ударов РФ по Харьковщине пострадали 11 мирных жителей
За сутки из-за ударов РФ по Харьковщине пострадали 11 мирных жителей
13.11.2026, 08:55

Новости по теме:

13.11.2026
Бои на Харьковщине утихают: был лишь один штурм
13.11.2026
ГСЧС: почтовый терминал на Харьковщине дважды за ночь обстреляла РФ
13.11.2026
Ураган надвигается сегодня на Харьковщину: предупреждение синоптиков
12.11.2026
Ребенок пострадал из-за удара «Бандероли» по Харьковщине: подробности
12.11.2026
Могут появиться из ниоткуда и без звука: Флеш о новой тактике «Шахедов»


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «За сутки из-за ударов РФ по Харьковщине пострадали 11 мирных жителей», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2026 в 08:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Десять населенных пунктов обстреляли россияне в течение минувших суток. В результате «прилетов» пострадали 11 людей, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.".