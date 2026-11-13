За добу через удари РФ по Харківщині постраждали 11 мирних жителів

Десять населених пунктів обстріляли росіяни протягом минулої доби. Внаслідок “прильотів” постраждали 11 людей, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Златопіль зазнали поранень 88-річний чоловік і хлопці 16 та 11 років, отримала гостру реакцію на стрес 38-річна жінка; у сел. Малинівка зазнали поранень жінки 63, 70 і 42 років, 73-річний чоловік і 16-річний хлопець, отримали гостру реакцію на стрес 45-річний чоловік і 9-річний хлопчик”, – уточнив Синєгубов.

Протягом доби по Харківщині прилетіло таке озброєння:

дві ракети;

БпЛА типу “герань-2”;

три fpv-дрони;

85 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.