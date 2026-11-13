Бої на Харківщині вщухають: був лише один штурм

Одне боєзіткнення на Харківщині зафіксували протягом минулої доби, передають у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували один раз у напрямку Красноярського.

На Куп’янському – боїв не було.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 175 бойових зіткнень. Учора противник завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, зокрема скинув 232 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 6842 дрони-камікадзе та здійснили 2227 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ”, – додали в Генштабі.

Втрати окупантів наразі наступні: