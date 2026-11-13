ДСНС: поштовий термінал на Харківщині двічі за ніч обстріляла РФ

Внаслідок російських обстрілів уночі на Харківщині вирували пожежі, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області. Росіяни атакували населені пункти Чугуївської, Златопільської, Ізюмської та Пісочинської громад Харківської області.

У Чугуєві безпілотник ударив по гаражному кооперативу – спалахнули два бокси.

“Двічі російські безпілотники атакували поштовий термінал у селищі Новий Коротич Харківського району. Під час першого удару горіли конструктивні елементи будівлі на площі 30 квадратних метрів. Після ліквідації пожежі ворог повторно атакував територію термінала. Внаслідок другого удару загорівся дах будівлі на площі 40 квадратних метрів”, – зазначили рятувальники.

Постраждалих через пожежі та обстріли немає. Усі загоряння вже ліквідовані.