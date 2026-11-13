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ДСНС: поштовий термінал на Харківщині двічі за ніч обстріляла РФ

Події 07:45   13.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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ДСНС: поштовий термінал на Харківщині двічі за ніч обстріляла РФ

Внаслідок російських обстрілів уночі на Харківщині вирували пожежі, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області. Росіяни атакували населені пункти Чугуївської, Златопільської, Ізюмської та Пісочинської громад Харківської області. 

Пожежі на Харківщині 13 листопада

У Чугуєві безпілотник ударив по гаражному кооперативу – спалахнули два бокси.

Пожежі на Харківщині 13 листопада

“Двічі російські безпілотники атакували поштовий термінал у селищі Новий Коротич Харківського району. Під час першого удару горіли конструктивні елементи будівлі на площі 30 квадратних метрів. Після ліквідації пожежі ворог повторно атакував територію термінала. Внаслідок другого удару загорівся дах будівлі на площі 40 квадратних метрів”, – зазначили рятувальники.

Пожежі на Харківщині 13 листопада

Постраждалих через пожежі та обстріли немає. Усі загоряння вже ліквідовані.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2026 в 07:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок російських обстрілів уночі на Харківщині вирували пожежі, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.".