ГСЧС: почтовый терминал на Харьковщине дважды за ночь обстреляла РФ

В результате российских обстрелов ночью на Харьковщине бушевали пожары, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Россияне атаковали населенные пункты Чугуевской, Златопольской, Изюмской и Песочинской громад Харьковской области.

В Чугуеве беспилотник удар по гаражному кооперативу – загорелись два бокса.

«Дважды российские беспилотники атаковали почтовый терминал в поселке Новый Коротич Харьковского района. При первом ударе горели конструктивные элементы здания на площади 30 квадратных метров. После ликвидации пожара враг повторно атаковал территорию терминала. В результате второго удара загорелась крыша здания на площади 40 квадратных метров», – отметили в ГСЧС.

Пострадавших из-за пожаров и обстрелов нет. Все возгорания уже ликвидированы.