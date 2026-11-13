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ГСЧС: почтовый терминал на Харьковщине дважды за ночь обстреляла РФ

Происшествия 07:45   13.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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ГСЧС: почтовый терминал на Харьковщине дважды за ночь обстреляла РФ

В результате российских обстрелов ночью на Харьковщине бушевали пожары, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Россияне атаковали населенные пункты Чугуевской, Златопольской, Изюмской и Песочинской громад Харьковской области. 

Пожары на Харьковщине 13 ноября

В Чугуеве беспилотник удар по гаражному кооперативу – загорелись два бокса.

Пожары на Харьковщине 13 ноября

«Дважды российские беспилотники атаковали почтовый терминал в поселке Новый Коротич Харьковского района. При первом ударе горели конструктивные элементы здания на площади 30 квадратных метров. После ликвидации пожара враг повторно атаковал территорию терминала. В результате второго удара загорелась крыша здания на площади 40 квадратных метров», – отметили в ГСЧС.

Пожары на Харьковщине 13 ноября

Пострадавших из-за пожаров и обстрелов нет. Все возгорания уже ликвидированы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2026 в 07:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате российских обстрелов ночью на Харьковщине бушевали пожары, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".