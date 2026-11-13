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Новости Харькова 13 ноября 2026 года – главное за день

Общество 08:40   13.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Новости Харькова 13 ноября 2026 года – главное за день

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив»: угрозу баллистики объявляли ночью, на Харьков летели БпЛА; боев на Харьковщине стало меньше.

08:40

Бои на Харьковщине утихают: был лишь один штурм

Одно боестолкновение на Харьковщине зафиксировали в течение минувших суток, передают в Генштабе ВСУ. На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали один раз в направлении Красноярского. На Купянском – боев не было.

07:30

Ночью на Харьковщину летели беспилотники, объявляли угрозу баллистики

Первые реактивные беспилотники полетели на Харьковщину ночью около 00:20. Они атаковали в сторону Изюма. Через 20 минут БпЛА взяли курс на северную часть региона – их зафиксировали в районе Дергачей.

В 01:55 Воздушные силы ВСУ объявили угрозу применения баллистики. Вскоре – угроза ударов БпЛА возникла и для Харькова. Уже под утро, в 04:20, беспилотники летели курсом на Балаклею и Чугуев.

Информации о «прилетах» в Харькове не было.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2026 в 08:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив»: угрозу баллистики объявляли ночью, на Харьков летели БпЛА.".