«Чтобы не уезжали»: в Харькове планируют сохранить бесплатный проезд в 2027-м

В проекте бюджета на 2027 году будут предусмотрены расходы на бесплатный проезд в общественном транспорте, сообщил городской голова Игорь Терехов в интервью «Радио Хартия», передает пресс-служба мэрии.

Мэр подчеркнул, что для прифронтового Харькова сохранение бесплатного проезда является необходимостью и важным способом поддержки горожан.

«Мы каждый день боремся за каждого харьковчанина, чтобы люди не уезжали из города, чтобы работал бизнес. Это существенная поддержка для каждого оставшегося и для тех, кто приехал в Харьков. Сегодня у нас почти 227 тысяч внутренне перемещенных лиц, оказавшихся налегке и выбравших Харьков для жизни, в том числе и благодаря тому, что у нас есть бесплатный проезд», — сказал Игорь Терехов.

По словам мэра, содержание бесплатного проезда обходится городскому бюджету в 3,6-4 млрд грн в год. Сумма зависит от стоимости горюче-смазочных материалов и электроэнергии.

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Напомним, итальянские автобусы могут приехать в Харьков. Мэр Харькова Игорь Терехов провел переговоры с муниципалитетом Генуи о возможности передачи городу общественного транспорта. В первую очередь, Харьков интересуют автобусы, сообщила пресс-служба мэрии.