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Сегодня днем будет перекрыта улица в Харькове – как объезжать

Транспорт 11:09   12.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Сегодня днем будет перекрыта улица в Харькове – как объезжать Фото: пресс-служба ХГС

Сегодня, 12 ноября, до 14:00 будет запрещено движение транспорта по улице Семиградской – на участке от улицы Ковалевской до Семиградского въезда.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением ремонта асфальтобетонного покрытия проезжей части», – объяснили в пресс-службе мэрии.

Объехать закрытый участок можно близлежащими улицами Ковалевской, въездом Семиградским и другими.

Ранее МГ «Объектив» также передавала, что до 30 декабря в Харькове будет запрещено движение транспорта по улице Бориса Шрамко, на участке от переулка Хрустального до переулка Винницкого. Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением работ на газовом колодце. Объехать закрытый участок можно близлежащими переулком Винницким, переулком Хрустальным и другими.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2026 в 11:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 12 ноября, до 14:00 будет запрещено движение транспорта по ул. Семиградской – на участке от улицы Ковалевской до Семиградского въезда.".