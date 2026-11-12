Сегодня днем будет перекрыта улица в Харькове – как объезжать

Сегодня, 12 ноября, до 14:00 будет запрещено движение транспорта по улице Семиградской – на участке от улицы Ковалевской до Семиградского въезда.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением ремонта асфальтобетонного покрытия проезжей части», – объяснили в пресс-службе мэрии.

Объехать закрытый участок можно близлежащими улицами Ковалевской, въездом Семиградским и другими.

Ранее МГ «Объектив» также передавала, что до 30 декабря в Харькове будет запрещено движение транспорта по улице Бориса Шрамко, на участке от переулка Хрустального до переулка Винницкого. Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением работ на газовом колодце. Объехать закрытый участок можно близлежащими переулком Винницким, переулком Хрустальным и другими.