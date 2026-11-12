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Сьогодні вдень буде перекрита вулиця в Харкові – як об’їжджати

Транспорт 11:09   12.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Сьогодні вдень буде перекрита вулиця в Харкові – як об’їжджати Фото: пресслужба ХМР

Сьогодні, 12 листопада, до 14:00 буде заборонений рух транспорту на вулиці Семиградській – на ділянці від вулиці Ковалівської до в’їзду Семиградського.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням поточного ремонту асфальтобетонного покриття проїжджої частини”, – пояснили у пресслужбі мерії.

Об’їхати закриту ділянку можна довколишніми вулицями Ковалівською, в’їздом Семиградським та іншими.

Раніше МГ “Об’єктив” також передавала, що до 30 грудня у Харкові буде заборонений рух транспорту на вулиці Бориса Шрамка, на ділянці від провулка Кришталевого до провулка Вінницького. Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це повʼязано з проведенням робіт на газовому колодязі. Об’їхати закриту ділянку можна довколишніми провулком Вінницьким, провулком Кришталевим та іншими.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2026 в 11:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 12 листопада, до 14:00 буде заборонений рух транспорту на вулиці Семиградській – на ділянці від вулиці Ковалівської до в’їзду Семиградського.".