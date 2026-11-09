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Трамваї №6 та 8 у вівторок змінять маршрут: тимчасова схема

Транспорт 17:16   09.11.2026
Тетяна Литвіна
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Трамваї №6 та 8 у вівторок змінять маршрут: тимчасова схема Фото: Харків транспортний

У вівторок, 10 листопада, на Салтівському шосе та в Салтівському провулку, від вул. Академіка Павлова до проспекту Тракторобудівників ремонтуватимуть контактну мережу. Тому трамваї не курсуватимуть на цій ділянці з 10:00 до 15:00, повідомила прес-служба мерії.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№6: від вокзалу Харків-Пасажирський до парку Машинобудівників;

№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – площа Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

Також у цей період на Салтівському шосе курсуватиме тимчасовий автобус №8 :

  • Салтівське шосе (602-й мікрорайон) – Салтівське шосе – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України» (розворотне коло тролейбуса) – вул. Олега Громадського – площа Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – Салтівське шосе – Салтівське шосе (602 мікрорайон).

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Нагадаємо, вранці 9 листопада в АТ «Харківобленерго» повідомили, що на Харківщині застосували аварійні відключення світла. Це пов’язано зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі. Фахівці вже працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2026 в 17:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 10 листопада, на Салтівському шосе та в пр. Салтівському, від вул. Академіка Павлова до пр. Тракторобудівників ремонтуватимуть контактну мережу.".