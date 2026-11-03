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Аварійні відключення світла на Харківщині: як курсує транспорт у місті

Суспільство 12:08   03.11.2026
Вікторія Яковенко
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Аварійні відключення світла на Харківщині: як курсує транспорт у місті Фото: Харківобленерго

У Харківській області ввели графіки аварійних відключень електроенергії у зв’язку з масштабною російською атакою на енергетичні об’єкти України, повідомили в АТ «Харківобленерго».

«Просимо мешканців із розумінням поставитися до вимушених обмежень. Енергетики працюють над стабілізацією ситуації та відновленням надійного електропостачання», – йдеться у повідомленні.

Споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію.

«Навіть якщо у вашій оселі наразі є світло, будь ласка, обмежте використання потужних електроприладів та не вмикайте без нагальної потреби енергоємне обладнання», – звернулись в обленерго.

Близько 12:00 у Харківській міськраді повідомили, що у місті відновили рух частини трамваїв та тролейбусів.

За даними мерії, наразі через перебої з електропостачанням у роботі тролейбусних маршрутів діють такі зміни:

  • №13 та 57: не курсують;
  • №20: курсує від 602-го мікрорайону до розворотного кола «Вул. Одеська»;
  • №31: від Північної Салтівки до ст. м. «Академіка Барабашова».

Замість тролейбуса №13 на маршруті працює тимчасовий автобус.

Нагадаємо, близько 03:20 у Харкові пролунала серія вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про балістику та КАБи. Жителі міста повідомляли, що в окремих районах відключилася електрика. Тим часом Повітряні сили ЗСУ послідовно попередили про ракету на Зміїв та КАБах на Харків.

Вже вранці 3 листопада в пресслужбі мерії повідомили, що через нічну російську атаку в Харкові почалися проблеми з теплопостачанням, подачею гарячої води, а також спостерігається нестабільна напруга в електромережі. У КП «Харківський метрополітен» додали: через нестабільну напругу можуть затримуватися і потяги підземки. Також скасували частину маршрутів електротранспорту.
Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2026 в 12:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області ввели графіки аварійних відключень електроенергії у зв’язку з масштабною російською атакою на енергетичні об’єкти України, повідомили в АТ «Харківобленерго».".