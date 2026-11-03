Аварійні відключення світла на Харківщині: як курсує транспорт у місті
У Харківській області ввели графіки аварійних відключень електроенергії у зв’язку з масштабною російською атакою на енергетичні об’єкти України, повідомили в АТ «Харківобленерго».
«Просимо мешканців із розумінням поставитися до вимушених обмежень. Енергетики працюють над стабілізацією ситуації та відновленням надійного електропостачання», – йдеться у повідомленні.
Споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію.
«Навіть якщо у вашій оселі наразі є світло, будь ласка, обмежте використання потужних електроприладів та не вмикайте без нагальної потреби енергоємне обладнання», – звернулись в обленерго.
Близько 12:00 у Харківській міськраді повідомили, що у місті відновили рух частини трамваїв та тролейбусів.
За даними мерії, наразі через перебої з електропостачанням у роботі тролейбусних маршрутів діють такі зміни:
- №13 та 57: не курсують;
- №20: курсує від 602-го мікрорайону до розворотного кола «Вул. Одеська»;
- №31: від Північної Салтівки до ст. м. «Академіка Барабашова».
Замість тролейбуса №13 на маршруті працює тимчасовий автобус.
Нагадаємо, близько 03:20 у Харкові пролунала серія вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про балістику та КАБи. Жителі міста повідомляли, що в окремих районах відключилася електрика. Тим часом Повітряні сили ЗСУ послідовно попередили про ракету на Зміїв та КАБах на Харків.